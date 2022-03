PSG: la mise au point de Leonardo sur les discussions avec Mbappé pour sa prolongation

La prolongation de Kylian Mbappé est toujours le dossier chaud du PSG, alors que l’international français arrivera en fin de contrat en juin. Dans L’Equipe, Leonardo, le directeur sportif, a nié certaines rumeurs sur des offres et a fait part de son espoir de conserver le natif de Bondy.

Autant que le 8e de finale retour de la Ligue des champions au Real Madrid (le 9 mars, sur RMC Sport 1), l’avenir de Kylian Mbappé fait cogiter les têtes parisiennes. Et pas seulement celles des supporters, impatients de voir le désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire du club prolonger. En fin de contrat en juin, Mbappé discute de cette possible extension de bail avec ses dirigeants. Mais pas encore d’argent, comme Leonardo a tenu à le préciser après l’information du Parisien annonçant une offre de 50 M d’euros annuel et une prime de fidélité de 100M d’euros.

"Ce n'est pas vrai, a assuré le directeur sportif à L’Equipe. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. (…) Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin."

"On va tout faire pour le garder"

Plus que d’argent, Kylian Mbappé semble avoir besoin d’être au cœur du projet, de sentir l’ambition parisienne. Et sur ce point également, Leonardo affiche une certaine confiance : "Je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu'il y a eu samedi au stade (face à Saint-Etienne, 3-1), c'est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui."

Au point de toujours croire à une prolongation de son joyau : "On a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. (…) Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd'hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté."