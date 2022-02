Mercato en direct: Chelsea veut 60 millions d'euros pour Kepa

Si le mercato hivernal s'est terminé le 31 janvier dernier en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens, les clubs préparent déjà la prochaine période des transferts. Plusieurs dossiers, à l'image de ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland, animent déjà le mercato. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Newcastle lorgne Kepa Arrizabalaga A la recherche d'un gardien, Newcastle étudie la possibilité de faire venir Kepa Arrizabalaga dans ses rangs. D'après les informations du Daily Star, Chelsea serait prêt à écouter les offres de transfert autour des 50 millions de livres (60 millions d'euros) pour la doublure d'Edouard Mendy, qui a manqué son tir au but lors de la finale de la League Cup ce dimanche face à Liverpool (0-0, 11-10 TAB). Un prêt avec obligation d'achat peut également être considéré comme acceptable dans les bonnes circonstances.



Le Barça en négociations avec Kessié ? Selon Sport, le Barça négocie actuellement avec Franck Kessié. En fin de contrat avec l'AC Milan, le milieu ivoirien n'a pas l'intention de prolonger et il cherche une porte de sortie. Il n'a pas accepté les cinq millions d'euros nets par saison offerts par le club des Rossoneri. Suvii par Tottenham, Everton et Arsenal, le joueur de 25 ans est séduit à l'idée d'aller en Espagne et attend l'offre des Catalans.



Bonjour à tous Encore quelques mois avant l'ouverture du mercato estival. Pourtant les pistes ne manquent et plusieurs dossiers bouillants continuent d'agiter les esprits. En France, l'avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant de convoitise, d'autant plus après sa récente sortie médiatique. Suivez toutes les informations dans ce live RMC Sport.