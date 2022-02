PSG: Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur au monde ?

Encore étincelant samedi lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1), avec un doublé et une passe décisive délicieuse, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner, au point d'être considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète en ce moment.

Une bronca maison. Ce dimanche 15 août 2021, le Parc des Princes est du genre remonté. Sans pitié avec deux de ses joueurs, et un brin rancunier. Au moment de l’annonce du onze choisi par Mauricio Pochettino pour affronter Strasbourg en Ligue 1, une bordée de sifflets part des tribunes. D’abord pour Thilo Kehrer, jugé pas au niveau depuis plusieurs mois et invité à faire ses valises. Puis c’est au tour de Kylian Mbappé de subir les foudres du public parisien. Quatre jours plus tôt, il a déjà été piqué par son président devant les journalistes du monde entier. Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation en grande pompe de Lionel Messi pour lui mettre un coup de pression : "Il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il voulait une équipe compétitive, je pense que maintenant c’est le cas. Je pense qu’il n’a plus d’excuses pour faire quelque chose d’autre (que rester)." Le flou est alors total autour de son avenir. Son souhait est pourtant clair : lui veut rejoindre le Real Madrid.

"J’ai demandé à partir, dira-t-il plus tard chez Rothen s’enflamme sur RMC. A partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert, pour avoir un remplaçant de qualité. Parce que c’est un club qui m’avait beaucoup apporté. (…) Moi, j’ai dit fin juillet que je voulais partir." Qu’il semble loin aujourd’hui cet été mouvementé. Finalement resté dans la capitale malgré ses envies d’ailleurs et le pressing du Real durant ce mercato, Mbappé a su se faire pardonner. Samedi soir, c’est sur une standing ovation du Parc qu’il a regagné le banc de touche après avoir battu Saint-Etienne (3-1) à lui tout seul, ou presque. Avec un doublé sur deux passes de Lionel Messi pour rejoindre Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG (156 buts). Sans oublier ce centre délicieux de l’extérieur du pied à la Ricardo Quaresma pour trouver le crâne de Danilo Pereira sur le troisième but parisien.

Pour Ribéry et Platini, c'est lui le patron

Même si ses qualités sont connues de tous, même s’il faut s’attendre à le voir inventer quelque chose de nouveau à chaque instant, Mbappé reste bluffant. Il a réponse à tout. Il repousse toujours plus les limites. Souverain et impérial. "Ce n'est pas facile de décrire ses performances, a bien résumé Mauricio Pochettino après la victoire face aux Verts. C'est incroyable, magnifique." Même admiration dans le camp d'en face du côté de Pascal Dupraz : "Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que les défenseurs n'arrivent pas à le suivre." Cette nouvelle prestation phénoménale, dix jours après son but victorieux face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des champions, permet de rouvrir un débat mêlant subjectivité et rationnalité : Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur au monde ? Qui fait plus "peur" que lui ? Qui a une palette aussi riche et complète ? Du haut de ses 23 ans, l’ancien Monégasque a encore franchi un cap cette saison.

Sa progression est évidente, dans tous les domaines. Il donne l’impression de ne plus surjouer et d’avoir su épurer son jeu. "Mbappé est le meilleur joueur en Europe, avait lancé il y a deux semaines Carlo Ancelotti, un des nombreuses victimes du champion du monde cette saison. Il est inarrêtable." Un avis partagé par Franck Ribéry. Dans un entretien à Sky Italia, l’ailier de la Salernitana a désigné le Parisien comme "le plus fort" en ce moment : "Il sait qu’il a de grandes qualités mais il ne se laisse pas démonter. Il fait son travail, il joue, il s’amuse. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer." Autre légende à avoir récemment adoubé Mbappé : Michel Platini. "C’est l’héritier de Messi et Ronaldo. Il est très fort, très rapide. Aujourd’hui, c’est le meilleur", a assuré l'ex-numéro dix des Bleus dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport cette semaine. Qui peut aujourd’hui rivaliser avec Mbappé ? Qui aurait le Ballon d’or s’il était décerné dans les prochains jours ? Difficile de ne pas mentionner Karim Benzema, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Sadio Mané ou Erling Haaland.

Une concurrence à ne pas enterrer

Après une petite pause forcée pour cause de blessure, le premier a vite retrouvé son meilleur niveau. C’est encore grâce à lui que le Real est venu à bout du Rayo Vallecano (1-0) samedi en Liga. Toutes compétitions confondues, Benzema pèse 26 buts et 11 passes décisives en 31 apparitions. Rien que ça. Pour Mbappé, la feuille de stats affiche 24 réalisations et 17 passes en 34 matchs. A ce petit jeu, Lewandowski se débrouille plutôt bien avec 39 pions au compteur (mais "seulement" 3 passes décisives) en 33 rencontres avec le Bayern. Couronné roi d’Afrique avec le Sénégal, et d'une redoutable efficacité avec Liverpool, Mané fait aussi forte impression. Comme Salah, meilleur buteur de Premier League (19 buts), ou Haaland (23 buts en 20 matchs cette saison), même si l'artificier du Borussia Dortmund est à l’arrêt depuis un mois en raison de pépins musculaires. Puisque ce débat ne se limite pas qu'aux attaquants, impossible d’oublier certains milieux comme N’Golo Kanté ou Kevin De Bruyne.

Mais si tous ces joueurs évoluent aujourd'hui à un très haut niveau, Mbappé paraît parfois un cran au-dessus de la concurrence. Les mêmes adjectifs reviennent semaine après semaine pour qualifier ses prestations, et il va bientôt falloir imaginer de nouveaux superlatifs rien que pour lui. A côté du quotidien et de la routine de la Ligue 1, où il passe rarement à côté (ce fut le cas lors de la défaite à Nantes 3-1), il continue de prouver qu'il fait partie de la classe des plus grands en répondant présent dans les moments qui comptent. Ceux où il faut savoir absorber la pression. Ceux où on laisse de côté l'image de prodige pour devenir un cador. Ceux qui permettent de faire taire les derniers sceptiques et de rester dans les mémoires. Avec des actions qui vous font entrer dans une autre dimension. Dans la légende. Son bijou face au Real, au bout du suspense, et alors qu'il avait tous les yeux rivés sur lui en raison de l'incertitude autour de son avenir, en fait évidemment partie. Un nouveau chef d'œuvre le 9 mars à Santiago-Bernabéu, dans la reine des compétitions européennes, lui permettrait de marquer un peu plus les esprits. Et de tuer ce débat sur le meilleur joueur du monde.