PSG: les louanges de la presse espagnole après "l'œuvre d'art" de Mbappé face à Saint-Etienne

A l'approche du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars, sur RMC Sport), la presse espagnole a été bluffée par la prestation de Kylian Mbappé samedi lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1).

"Mbappé fait encore plus peur" : voilà le titre choisi par le quotidien Marca pour analyser la victoire du PSG samedi contre Saint-Etienne (3-1), au Parc des Princes, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. A l’approche du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real (9 mars sur RMC Sport), le journal madrilène met en garde les hommes de Carlo Ancelotti sur la forme toujours impressionnante du champion du monde de 23 ans : "Paris a renoué avec la victoire avec un récital de Mbappé, qui a marqué deux buts et offert le troisième."

"C’est lui qui a égalisé sur un excellent service de Lionel Messi, et c’est là que son véritable show a commencé. Il a remarqué sur une passe de Messi. Mais sa meilleure action du match n'est pas un but, c'est sa passe décisive pour Danilo Pereira. Son centre de l'extérieur du pied au second poteau est une œuvre d'art qui a fini par décanter le match puisque Saint-Etienne a alors compris là qu'il ne pouvait pas gagner. Mbappé est toujours "on fire" et c’est une mauvaise nouvelle pour le Real", insiste Marca. Pour AS, l’ancien Monégasque a aussi été "la grande étoile" de cette partie. "S’il n’est pas le meilleur joueur du monde actuellement, alors il doit en être très proche", écrit le quotidien, qui parle même d’un "cyclone Mbappé", en mettant en avant sa passe décisive "merveilleuse" et "magistrale" pour Danilo.

Un "message crypté" sur son avenir

Forcément, AS revient aussi sur les déclarations de Mbappé après le match. Alors qu’il sera en fin de contrat l’été prochain, le numéro 7 parisien a peut-être lâché un indice au sujet de son avenir en faisant savoir qu’il n’était pas fermé à l’idée de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, après avoir rejoint un certain Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place. "Etre le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas forcément cracher dessus. On va voir comment ça va se passer", a commenté le joueur, en zone mixte. Avec 156 buts au compteur, il n’a plus qu’Edinson Cavani et ses 200 réalisations devant lui.

"Je rentre dans un cercle très, très fermé, a-t-il poursuivi. Cela montre que j'ai réussi, dans ces quatre-cinq années, à évoluer dans des sphères très élevées. Il faut continuer, cela a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions. Je suis content de le faire ici à Paris." Un "message crypté" pour AS…