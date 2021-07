PSG: La presse espagnole assure que Mbappé aurait annoncé à Pochettino qu'il ne prolongerait pas

Selon Marca et la radio Onda Cero ce samedi, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé ces dernières semaines à Mauricio Pochettino qu'il ne compte pas prolonger son contrat avec le PSG, qui se termine en juin 2022. L'attaquant français attendrait une proposition du Real Madrid, qui pourrait intervenir en fin de mercato.

De retour cette semaine à l'entraînement, Kylian Mbappé a écourté ses vacances après un été marqué par l'élimination de la France dès les huitièmes de finale de l'Euro, où le Parisien a manqué le dernier penalty de la séance de tirs au but. Avant de rejoindre l'équipe de France, Kylian Mbappé assurait qu'il voulait se concentrer sur les Bleus, loin des considérations parisiennes, où son contrat expire en juin 2022 et où une décision devient de plus en plus pressante.

Direction le Real Madrid?

Dans la dernière année de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière. Selon Marca ce samedi, l'attaquant parisien aurait assuré à Mauricio Pochettino, qui a prolongé à son poste d'entraîneur ce samedi jusqu'en juin 2023, qu'il ne souhaite pas signer un nouveau contrat pour l'heure. Voilà plusieurs semaines que Mbappé aurait déjà signifié à l'Argentin qu'il ne se voyait pas au PSG au-delà de la date du 30 juin 2022, soit l'issue de son bail.

Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé entretiennent une bonne relation. La décision du joueur de 22 ans serait néanmoins ferme, malgré la bonne volonté de son entraîneur pour tenter de le faire changer d'avis. Selon Onda Cero, le Real Madrid attendrait la dernière semaine du mois d'août pour passer à l'action sur le dossier Mbappé.

Kylian Mbappé aurait l'idée de son côté de ne pas prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Que ce soit donc cet été ou l'année prochaine, en fonction des possibilités du club madrilène. Déjà très actif sur le mercato ces dernières saisons avec les signatures de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma ou Achraf Hakimi, le PSG va devoir rapidement statuer sur le dossier Kylian Mbappé, sous peine aussi de prendre le risque de le laisser libre l'été prochain.