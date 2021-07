PSG: Wijnaldum a été impressionné par Neymar et Mbappé, qu'il veut voir rester

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce jeudi, Georginio Wijnaldum se remémore la double confrontation disputée avec Liverpool face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions en 2018. Deux matchs au cours desquels le nouveau joueur du PSG a été impressionné par Kylian Mbappé, qu'il veut voir rester au club, et par Neymar.

Georginio Wijnaldum est un joueur du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines seulement, mais le Néerlandais est arrivé dans la capitale seulement mercredi après plusieurs semaines de vacances. Et s'il n'a pas pu encore côtoyer ses futurs coéquipiers de l'effectif parisien à l'entraînement, Wijnaldum les a déjà affrontés par le passé avec son ancien club de Liverpool.

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce jeudi, le milieu de terrain des Pays-Bas a donné ses impressions sur ses partenaires, à commencer par Neymar. Si tout un chacun connaît les qualités de dribbleur du génie brésilien, il faut se trouver sur la pelouse, face à lui, pour réellement en mesurer la force de déstabilisation.

"On essayait tous de l'arrêter mais c'était impossible"

Ce fut le cas pour Wijnaldum lors de la double confrontation entre Liverpool et le PSG en Ligue des champions en 2018. Lors du match aller à Anfield, que les Reds avaient remporté (3-2), Neymar avait impressionné Wijnaldum.

"Je me souviens que Neymar avait la balle côté gauche en première période et qu'il avait dribblé cinq de nos joueurs. On essayait tous de l'arrêter mais c'était impossible. Je savais déjà à quel point il était bon mais à ce moment-là, j'ai vraiment bien vu ses qualités, à quel point il est rapide, à quel point il est difficile de défendre sur lui", raconte le milieu néerlandais.

Discret au match aller, Neymar avait marqué lors du retour et permis au PSG de s'imposer (2-1). À Anfield, le Brésilien n'est pas le seul à avoir tapé dans l'œil de Wijnaldum. Kylian Mbappé, que le nouveau milieu du PSG a déjà affronté cinq fois dans sa carrière (deux fois avec Liverpool et trois fois avec les Pays-Bas en sélection), recueille également les louanges de Wijnaldum.

Mbappé? "Tout le monde veut qu'il reste, à commencer par moi"

"J'avais été très impressionné par Neymar mais aussi par les autres joueurs. Mbappé est aussi un excellent joueur, qui ne l'a pas prouvé que contre nous. Il l'a montré à tout le monde dans les compétitions européennes et les matchs internationaux", indique le Néerlandais, qui assure que la présence de l'attaquant français a été déterminante dans son choix de club.

"Tout le monde veut qu'il reste, à commencer par moi parce qu'il est une des raisons qui m'ont fait venir au PSG, pour jouer avec des joueurs comme lui. J'étais déjà très heureux de voir que Neymar avait prolongé. Mais j'ai aussi été dans cette position et la plupart du temps, vous suivez votre feeling. J'espère juste que le sien va vers le PSG car le club fait de son mieux pour faire de cette équipe la meilleure au monde", explique Wijnaldum, qui n'oublie pas les autres joueurs du PSG: "Ils ont aussi de bons milieux de terrain, de bons défenseurs. Toute l'équipe est de qualité et je suis excité et impatient de m'entraîner avec eux, et encore plus après ce qu'on m'a dit sur quel genre de groupe c'était."

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Wijnaldum sera très certainement l'un des éléments-clés de l'effectif de Mauricio Pochettino à partir de la saison prochaine et pourrait former un milieu redoutable aux côtés de Marco Verratti. Mais avant de le voir porter la tunique du PSG, il va falloir patienter, puisque Wijnaldum va reprendre l'entraînement dans les prochains jours.