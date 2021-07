PSG: Ramos publie une photo d'union avec Mbappé

Le nouveau joueur du PSG Sergio Ramos a publié une photo avec Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. Une photo d'union, alors que l’avenir du champion du monde 2018 est au coeur des préoccupations.

Une légende de plus au PSG. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos, aujourd’hui âgé de 35 ans, a atterri à Paris. C’est un énorme coup qu'a réalisé le Paris Saint-Germain, compte tenu des états de service de l'Espagne avec le Real Madrid.

Légende du club merengue, avec lequel il a triomphé à quatre reprises en Ligue des champions et cinq fois en Liga, Sergio Ramos avait officialisé son départ du Real à la mi-juin. Très tôt, son choix s’est porté sur le Paris Saint-Germain, autant pour la qualité de vie à Paris que le défi sportif de remporter la Ligue des champions une nouvelle fois avec un club qui rêve de la soulever depuis tant d’années. Le champion du monde 2010 sort d’une saison perturbée par les blessures, avec seulement 21 apparitions.

"Ici c'est Paris"

A Paris, Sergio Ramos va évoluer avec Kylian Mbappé, qui a repris ce jeudi. A moins que l'attaquant des Bleus quitte prématurément le club parisien... Il n'a plus qu'un an de contrat (juin 2022) et l'intérêt du Real Madrid est très souvent évoqué. Mais aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé veut rester cette saison. Et la photo publiée par Sergio Ramos sur ses réseaux sociaux est celle d'une union. L'Espagnol a posé avec le champion du monde 2018 avec un smiley "sourire" et le hashtag "Ici c'est Paris".

Le cliché entre les deux joueurs rappelle le célèbre "Se queda" de Gérard Piqué. Le joueur du FC Barcelone avant publié une photo avec Neymar stipulant qu’il allait rester au club. Quelques jours plus tard, le Brésilien avait rejoint le Paris Saint-Germain.