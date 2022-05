PSG: la presse espagnole s’emballe pour une photo de Mbappé main sur le cœur... et le logo du PSG

Les médias espagnols se sont pris de passion ces dernières heures pour un cliché publié par le PSG sur ses réseaux sociaux. On y voit Kylian Mbappé porter la main à son cœur, et l’écusson parisien. Il suffisait d’un signe…

Par-delà les Pyrénées, le moindre mouvement de cil de Kylian Mbappé est scruté à la loupe, analysé, décortiqué. Et il en faut peu pour que la machine en Espagne s’emballe lorsque le footballeur le plus convoité du pays, et ardemment désiré par le Real Madrid, effectue un geste perçu comme significatif.

Significatif quant à son choix, tant attendu par toute la planète foot, de quitter ou non le Paris Saint-Germain, de rejoindre ou non le club madrilène. Les médias ibériques, l’extravagant Chiringuito en tête, n’ont pas manqué l’occasion de porter une attention toute particulière à une photo prise au Qatar lundi lors d’un voyage commercial, et publiée par le PSG ce mardi.

Une mise en valeur volontaire?

Sur ce cliché, où il pose aux côtés de ses coéquipiers Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Marquinhos et Sergio Ramos, on peut voir un Mbappé affublé des équipements du club parisien et la main posée sur le cœur, mettant volontairement – ou non – le logo parisien en valeur. Il n’en fallait pas plus pour que Chiringuito ou encore le Mundo Deportivo se déchaînent sur ce cliché, tentant de l’interpréter voire d’en tirer des conclusions sur le choix du joueur à venir.

Lundi déjà, une séquence vidéo publiée dans les mêmes conditions, où le Tricolore montre ostensiblement un t-shirt sur lequel figure "Qatar Tour 2022", n’a pas manqué de faire réagir plusieurs médias à sensations espagnols. Le Qatar étant, via Qatar Sports Investments, propriétaire du PSG depuis 2011…

D’Angleterre à l’Espagne en passant par l’Italie, plusieurs médias européens ont annoncé ce mardi que le champion du monde français avait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, donnant même quelques détails chiffrés sur le contrat qui l’attend dans la capitale espagnole. Dimanche soir durant la remise des trophées UNFP, Mbappé avait publiquement assuré que son choix était "quasiment fait".