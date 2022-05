PSG: Mbappé, une dernière réunion avant l‘annonce?

De retour du Qatar où il a effectué un rapide aller-retour lundi dans le cadre du mini-stage du PSG, Kylian Mbappé va s’entretenir avec sa famille et tout son clan au sujet de son avenir, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Les choses se sont sérieusement accélérées autour de l’avenir de Kylian Mbappé ces derniers jours. L’attaquant du PSG a indiqué avoir "quasiment fait" son choix qu’il annoncera "bien avant" le rassemblement de l’équipe de France le 28 mai prochain. En attendant, l’attaquant parisien s’est plié aux obligations du club en se rendant au Qatar lundi pour le mini-stage de l’équipe. Il est arrivé avec un joueur de décalage sur le reste de ses coéquipiers après avoir été autorisé à participer aux trophées UNFP, dimanche, en compagnie de Marquinhos, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarrumma, également concernés par la remises des trophées.

A Doha, l’international français a affiché un grand sourire lors des opéraions commerciales auprès des nombreux sponsors du club. Il a notamment participé à un tournage pour l’office du tourisme local et s’est entretenu avec David Beckham, ancienne star de Manchester United et du Real Madrid brièvement passée par le PSG et désormais ambassadeur pour la Coupe du monde. Selon Le Parisien, aucune rencontre n’a été organisée entre le groupe et l’émir Tamim ben Hamad al-Thani, propriétaire du club.

Après ce programme bien chargé, le joueur a repris l’avion avec le reste de l’équipe dans la soirée pour rejoindre Paris afin de préparer le dernier match de la saison face à Metz, samedi (21h, 38e journée de Ligue 1). D'ici là, la question du prochain club de Mbappé va encore rythmer les prochaines jours du joueur.

Selon le journaliste de Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, des heures décisives se profilent pour le champion du monde qui va se réunir avec sa famille et tout son clan pour une dernière réunion. Le Real Madrid affiche son grand optimisme pour faire venir sa cible prioritaire depuis de longs mois. Lundi, Marca assurait que Mbappé avait "dit oui" aux Merengues la semaine dernière lors de sa visite dans la capitale espagnole. Le média anglais The Athletic a aussi annoncé un accord entre les deux parties même si aucun contrat n’a encore été signé. Mais celui-ci est prêt depuis de longs mois. Le PSG n’a pas encore communiqué mais garde espoir de conserve sa star. L’heure du dénouement approche.