Mercato: prime record, salaire vertigineux… ce que Mbappé toucherait au Real selon la presse espagnole

Ce mardi, AS a donné quelques chiffres concernant une potentielle signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et voit grand pour l'international français, qui toucherait une prime à la signature de 100 millions d'euros et percevrait le plus gros salaire de l’histoire du club espagnol.

Un énorme "Oui" trône ce mardi matin en Une de Marca. Le quotidien sportif espagnol assurant que Kylian Mbappé a bien donné son "accord total" aux dirigeants du Real Madrid, et que ce n’est plus "qu’une question de jours" avant que ne soit rendu officiel ce transfert retentissant. En Angleterre aussi, The Athletic annonçait lundi un accord entre les deux parties, tandis que Fabrizio Romano affirme qu’une ultime réunion entre les représentants du joueur et ceux du club espagnol est prévue tout prochainement.

En attendant de savoir si oui ou non le Français de 23 ans va bien quitter le Paris Saint-Germain, et si oui ou non la Maison blanche sera bien sa prochaine destination, la presse madrilène continue de s’emballer. AS avance même des détails plus précis sur le contrat qui attendrait le champion du monde en Espagne. Et ça donne le tournis.

Au moins cinq fois mieux payé que Benzema?

Le quotidien madrilène assure que les dirigeants du Real offriraient à l’international français entre 40 et 60 millions d’euros de salaire par an, sur un contrat à définir entre quatre et six saisons. Sa prime à la signature, elle, devrait atteindre 100 millions d’euros. Un montant encore jamais vu pour un footballeur, et un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club aux 13 Ligues des champions.

Largement donc devant son compatriote Karim Benzema (8,3 millions d’euros nets annuel, selon les chiffres révélés par LaLiga), prétendant au Ballon d’or cette saison. AS croit également savoir que le clan Mbappé aurait négocié des droits d’image très avantageux pour le buteur, répartis en 80% pour le joueur et 20% pour le club, un effort même pas consenti pour Cristiano Ronaldo à l’époque.

Des chiffres vertigineux, qui démontrent tout le poids sportif et extra-sportif pris par Kylian Mbappé. Le 5 mai dernier, Le Parisien avait annoncé que le PSG proposait 50 millions d’euros annuels et une prime de 100 millions d'euros à la signature pour prolonger le bail de sa star, qui expire le 30 juin.