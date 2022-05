Mercato en direct: Mbappé annoncera sa décision pour son avenir avant le 28 mai

Jonathan Clauss (29 ans) ne veut pas encore s’intéresser à son avenir alors que son contrat avec Lens court jusqu’en 2023. Le défenseur lensois a entretenu le doute lors de la cérémonie UNFP dimanche, lors de laquelle il a été désigné dans l’équipe-type de la saison. "Il me reste un an de contrat, on a une très belle saison à vivre avec Lens, a-t-il souligné. On verra de quoi l’avenir est fait. Pour l’instant, c’est très flou. On verra ce qu’il va se passer mais en attendant il nous reste une grosse finale la semaine prochaine (face à Monaco) pour espérer quelque chose pour se club qui revient de loin et nous a donné cette chance énorme d’être là ce soir. On verra la suite."

"Je suis lensois et je resterai lensois l’année prochaine", a-t-il lancé sur RMC

La veille, l’ancien joueur de Bielefeld avait un peu donné espoir aux supporters lensois sur RMC, pour lequel il a joué le rôle "d’infiltré" tout au long de l’année. "J’ai un contrat jusqu’en 2023 donc l’avenir, pour l’instant, est au RC Lens et je ne me pose pas plus de question que ça, a-t-il expliqué. Après, l’équipe de France et tout ce qui se passe me font changer d’envergure. Je ne sais pas vraiment si je vais être amené à partir ou si je vais rester parce que ce sont des choses qui ne me concernent pas à l’instant-T. J’ai une belle fin de saison à vivre avec le RC Lens, j’ai peut-être encore des échéances avec l’équipe de France si tout se passe bien. Le reste, pour l’instant, ça doit attendre et je ne veux sûrement m’y pencher maintenant pour ne pas avoir des trucs dans la tête. C’est flou peut-être mais j’ai pour l’instant, j’ai un contrat jusqu’en 2023. Je suis lensois et je resterai lensois l’année prochaine."