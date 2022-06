PSG: la réponse cinglante de Tebas à la sortie d'Al-Khelaïfi et son "arrogance de nouveau riche"

Javier Tebas, patron de la Liga, n'a pas du tout apprécié les propos de Nasser Al-Khelaïfi à son encontre dans la presse espagnole et a répondu au président du PSG sur Twitter. Sans retenue, comme à son habitude.

Quand il est piqué, Javier Tebas réplique toujours, et rarement avec sobriété. Le dirigeant de la Liga a lu les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi à son encontre dans Marca et c'est peu dire qu'il n'a pas apprécié.

"Qui est Tebas? Je ne connais pas cette personne, a lâché le président du PSG mardi soir. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons."

"Il nous prend tous pour des idiots et ne croit pas lui-même à ses mensonges"

La réponse du principal intéressé est intervenue sur Twitter: "Al-Khelaïfi, c'est d'un autre niveau, il nous prend tous pour des idiots (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et il se présente dans Marca pour donner des leçons avec supériorité et l'arrogance d'un "nouveau riche". Les règles n'existent pas pour le PSG. Nous continuerons à lutter pour un football durable et sans triche", écrit le patron du championnat d'Espagne.

Un nouvel épisode dans le conflit entre les deux hommes, sur fond de dossier Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé à Paris alors qu'il était attendu au Real Madrid. La Liga est depuis longtemps opposée au modèle développé par le PSG et Manchester City, accusant les deux clubs - des "clubs-états" selon Tebas - de ne pas respecter les règles du fair-play financier.

Une plainte a été déposée auprès de l'UEFA et Javier Tebas a embauché des avocats - dont Juan Branco - pour amener l'affaire au pénal et dénoncer le nouveau contrat parisien de Kylian Mbappé.