La Liga a déposé plainte contre le PSG et Manchester City devant l'UEFA et veut porter l'affaire en justice

La Liga a déposé une plainte contre le PSG et Manchester City qu’elle accuse d’enfreindre continuellement le fair-play financier. L’instance va aussi saisir la justice en France.

Javier Tebas l’avait promis, il l’a fait. Comme l’avait annoncé son président, la Ligue espagnole de football a porté plainte auprès de l’UEFA contre le PSG et Manchester City, qu’il accuse d’enfreindre continuellement le fair-play financier.

Dans une note diffusée sur son site ce mercredi, la Ligue espagnole dit avoir également engagé des avocats en Suisse et à Paris pour intenter une action en justice contre le PSG devant les tribunaux français et par le biais d’instances de l’Union européenne. Elle vise aussi Nasser al-Khelaïfi, président du PSG. Elle dénonce des conflits d’intérêt en ciblant son rôle de patron de beIN Sports, propriété du Qatar, "l’un des principaux clients de l’UEFA", souligne le New York Times, qui rappelle son rôle à la tête de l’association européenne des clubs (ECA).

La Liga a engagé le jeune avocat franco-espagnol Juan Branco (32 ans), opposant très médiatique d’Emmanuel Macron rendu célèbre notamment dans l’affaire Griveaux. Le conseil avait également défendu les socios du Barça l’été dernier pour demander la suspension de la signature de Lionel Messi au FC Barcelone.

Cette fois, Javier Tebas cible la prolongation de Kylian Mbappé au PSG qu’il juge déloyale. "Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 millions d’euros, il en traîne déjà 300... et ils vont renouveler Mbappé avec ces sommes-là, s’est-il offusqué récemment. Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s’ils vont payer en dehors de l'environnement français ou grossir beaucoup les sponsors, ce qu'ils font déjà."

Il a aussi récemment dénoncé les conditions de la signature d’Erling Haaland à Manchester City. "Ils ont dû faire quelque chose, car Haaland a demandé plus aux clubs en dehors des 60 millions d’euros qui ont été payés."

La note complète de la Liga contre le PSG et Manchester City



"La Liga a déposé cette semaine une plainte auprès de l'UEFA contre le PSG, qui en rejoindra une autre contre Manchester City en avril, pour avoir compris que ces clubs enfreignent continuellement les règles actuelles du fair-play financier. La Liga considère que ces pratiques altèrent l'écosystème et la pérennité du football, nuisent à tous les clubs et ligues européens, et ne servent qu'à gonfler artificiellement le marché, avec de l'argent non généré par le football lui-même.



La Liga comprend que le financement irrégulier de ces clubs s'effectue, soit par des injections directes d'argent, soit par le biais de sponsoring et autres contrats qui ne correspondent pas aux conditions du marché ou n'ont pas de sens économique. Les plaintes contre Manchester City devant l'UEFA ont été déposées en avril et cette semaine dernière celle correspondant au PSG a été présentée, même s'il n'est pas exclu que dans les prochains jours des prolongations de certaines de ces plaintes soient faites avec l'apport de nouvelles données.



Par ailleurs, La Liga a contracté des cabinets d'avocats en France et en Suisse, dont le cabinet français de l'avocat Juan Branco, dans le but d'engager dans les meilleurs délais des actions administratives et judiciaires devant les instances françaises compétentes et devant l'Union européenne.



En Suisse, la Liga étudie différentes options de représentation en raison d'éventuels conflits d'intérêts de Nasser Al-Khelaïfi issus de ses différents rôles au PSG, UEFA, ECA et BeIN Sports.



Ce n'est pas la première fois que la Liga dénonce ces pratiques anticoncurrentielles devant l'UEFA. L'organisation espagnole a toujours mené la défense du contrôle économique. En 2017 et 2018, il a déposé des mémoires auprès de l'UEFA contre le PSG et Manchester City pour violation du fair-play financier, ce qui a entraîné des sanctions de l'UEFA contre les deux "clubs d'État", bien qu'ils aient ensuite été annulés en raison d'étranges décisions du TAS.



Les plaintes de La Liga, ainsi que les déclarations que l'association des clubs espagnols a faites ces derniers temps à cet égard, sont faites sur la base de données et après un suivi et une analyse détaillés des comptes audités des clubs."