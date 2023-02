PSG: le président de Bilbao confirme un transfert d'Herrera à "zéro euro"

Prêté depuis l’été dernier à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera ne reviendra pas au PSG car il a été transféré définitivement au club espagnol en fin de mercato hivernal. Le président du club Jon Uriarte a précisé que l’opération n’a rien coûté au 7e de Liga.

Alternant entre blessures et performances pas souvent convaincantes durant ses trois saisons avec le maillot du PSG, Ander Herrera (33 ans) avait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Pour gagner du temps de jeu, le milieu est revenu à l’Athletic Bilbao dans le cadre d’un prêt. Cinq mois après son départ, il est désormais acté que l’Espagnol ne reviendra pas en France, puisqu'il a fait l'objet d'un transfert définitif dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, pour permettre le prêt de Keylor Navas à Nottingham.

En marge du match contre Cadix vendredi soir, le président de l'Athletic Bilbao, Jon Uriarte, a donné des détails sur la signature du milieu espagnol de 33 ans, qui s'est engagé jusqu'en juin 2024. Le tout... sans indemnité. "Lors de la présentation que nous avions faite à San Mamés (l'été dernier), nous avions déjà dit qu'Ander allait rester avec nous pendant deux ans, a déclaré Uriarte au micro de Gol, selon des propos relayés par le journal basque Deia. Le prêt a été transformé en transfert. Tout cela à coût zéro, sans payer un euro pour le prêt, ni pour le transfert. C'est un processus administratif que nous avons finalisé cette semaine."

Herrera, la clé du prêt de Navas à Nottingham

En plus d’avoir l’assurance de ne pas voir Herrera revenir dans l’effectif, les Parisiens ont pu grâce à cette opération, débloquer un autre dossier. Celui d’un Keylor Navas devenu cette saison la doublure de Gianluigi Donnarumma. En fin de mercato, le portier a pu rejoindre en prêt Nottingham Forest, mais ce dossier a mis du temps à se débloquer. Et ce, en raison du nombre de prêts limité à huit. Un chiffre déjà atteint l’été dernier. Mais grâce à la vente de Herrera, Navas a pu partir en Angleterre.

De son côté, le président Uriarte a partagé sa joie de pouvoir définitivement compter sur les services de l’ancien milieu de Manchester United: "Ander apporte beaucoup à l'équipe, non seulement sur le terrain, car c'est un grand joueur comme nous l'avons vu à Mestalla, mais aussi en dehors. Il a beaucoup d'expérience, un caractère brutalement compétitif et il est très important pour garder l'équipe unie et poursuivre les objectifs maximums." Depuis le début de la saison, Herrera a fait onze apparitions avec Bilbao, pour environ 500 minutes de jeu.