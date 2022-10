PSG: "Il n'y a jamais eu de bagarre", Herrera défend l'ambiance dans le vestiaire

Prêté cette saison à l'Athletic Bilbao, avec option d’achat, Ander Herrera continue de suivre de près ce qui se passe au PSG. Et pour le milieu de terrain espagnol, l'ambiance a toujours été bonne au sein du vestiaire parisien malgré les différentes polémiques.

Cent cinquante et une minutes réparties en quatre apparitions. C’est le bien maigre bilan d’Ander Herrera depuis son retour à Bilbao officialisé cet été. Prêté avec option d’achat par le PSG, après avoir tenté de résilier son contrat, le milieu de terrain espagnol (33 ans) n’a jusqu’à présent pas eu le temps de jeu qu’il pouvait espérer.

"Je ne fais pas confiance aux médias"

Arrivé avec un certain retard sur le plan physique, puis freiné par une blessure musculaire, il a retrouvé la compétition mi-septembre avec trois entrées en jeu successives. Exclu à Séville début octobre, il a été titularisé pour la première fois contre Getafe (2-2, le 18 octobre) et espère désormais enchaîner. Loin de Paris, même s’il garde un œil sur ce qui se passe dans la capitale, et notamment les récentes polémiques.

"Je pense que c'est bien pour Neymar de jouer avec Lionel Messi, c'est bien pour Messi de jouer avec Neymar, et c'est fantastique pour Kylian Mbappé de recevoir des ballons de ces deux joueurs. Quand vous avez ces noms dans l'équipe, quand vous avez ces joueurs, si vous ne gagnez pas tous les matchs 6-0, vous vous faites tuer ", dit-il dans un entretien accordé à ESPN, convaincu que l’ambiance dans le vestiaire parisien est excellente. "Quand j’étais à Paris, j'avais l'habitude de lire des histoires dans les médias comme quoi il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire", a poursuivi le Basque.

"J'étais dans le vestiaire et il n'y avait pas de bagarre. Ils (les médias, ndlr) exagèrent tout. Je ne suis plus là, mais je lis aussi des histoires et je ne leur fais pas confiance parce que j'y étais. Bien sûr, dans le football, vous ne pouvez pas être ami avec tous les coéquipiers que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. Mais le respect est toujours là. D'après mon expérience, ils se respectent les uns les autres", assure Herrera, toujours sous contrat avec Paris jusqu’en 2024.