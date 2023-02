PSG-Bayern: l'étonnante sortie de Nagelsmann, qui ne croit pas au forfait de Mbappé

L'annonce du PSG sur les trois semaines d'indisponibilité de Kylian Mbappé ressemble à un coup de "poker" pour Julian Nagelsmann, convaincu que l'attaquant sera remis pour le choc PSG-Bayern le 14 février en Ligue des champions.

Julian Nagelsmann en est convaincu : Paris n’a pas tout dit sur la blessure de Kylian Mbappé. A écouter l’entraîneur allemand, l’attaquant parisien sera bien présent sur la pelouse du Parc des Princes le 14 février pour le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (sur RMC Sport). Dans un communiqué médical publié jeudi, le club de la capitale a pourtant annoncé trois semaines d’indisponibilité pour son numéro 7, victime la veille d’une lésion de la cuisse gauche à Montpellier.

A moins d’un miracle en termes de récupération, Mbappé ratera donc ce choc tant attendu en C1. Enfin, pas pour Nagelsmann… "Je ne pense pas qu'il sera absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet (du PSG). Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer", a déclaré le coach du Bayern ce vendredi en conférence de presse. Dans le même temps, Galtier a bien confirmé une absence de Mbappé "pour à peu près trois semaines d'après le bilan qui a été fait par le staff médical".

Mané forfait

"Est-ce qu’il a trop joué ? Est-ce que c’est évitable ? On est dans une saison singulière, il y a eu une Coupe du monde en plein milieu et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs il y a de la fatigue qui est générée et des blessures. Par philosophie, je pense que les blessures font partie du métier. On est malheureux pour Kylian, il veut tout le temps être présent, mais on ne peut pas passer une saison sans avoir de problème physique. Ça fait partie de la compétition, encore plus quand vous êtes dans un club avec des internationaux qui sont sollicités tout le temps, que ce soit en club ou en sélection. Est-ce que c’était évitable ? Je pense que nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian", a assuré le technicien parisien.

Alors, coup de bluff ou annonce factuelle ? Nagelsmann, lui, a officialisé le forfait de Sadio Mané pour PSG-Bayern : "Je l’attends de retour pour mi-février ou fin février. Ça s'annonce bien, il n'a plus mal. Mais contre Paris il ratera le match aller. On va essayer de l’intégrer vers le 21 (février)." Blessé au péroné droit mi-novembre en championnat, puis opéré quelques jours plus tard, Mané a, pour la première fois depuis près de trois mois, pu s'entraîner avec ballon cette semaine.