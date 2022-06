Après le PSG, Leonardo pourrait rebondir à Valence

D’après Marca, le profil du directeur sportif brésilien Leonardo, sur le départ du PSG après la nomination de Luis Campos, plait beaucoup au club espagnol de Valence.

Déjà un point de chute pour Leonardo ? Pour le directeur sportif brésilien de 51 ans, l’aventure au Paris Saint-Germain est déjà terminée. Si la direction parisienne n’a pas annoncé officiellement son départ, elle a en revanche dévoilé le nom de son successeur ce vendredi en la personne de Luis Campos qui occupera le poste de "conseiller sportif."

Selon Marca, "Léo" plait beaucoup à Valence. Seulement 9eme de Liga cette saison, le club valencien est à la recherche de sa gloire passée. Pour retrouver le haut du tableau, Peter Lim, son propriétaire, veut cette fois se donner les moyens de ses ambitions. En quête d’un directeur sportif, il a ainsi coché le nom du Brésilien au sommet de sa liste.

Il connait bien Gattuso

S’il avait d’abord pensé à Ramon Planes, ex-dirigeant du Barça, "Léo" coche toutes les cases. Le Brésilien passé par l’AC Milan et le PSG dispose d’un solide réseau et d'une expérience qui n'est plus à démontrer. Ses passages en Italie et en France s’étant mal terminés, les portes de la Serie A et bien sûr de la Ligue 1 sont pratiquement fermée. Pas celles de la Liga et surtout de Valence où Leonardo a joué entre 1991 et 1993. Autre atout de poids, le Brésilien connait aussi très bien le nouveau coach, Gennaro Gattuso, fraichement nommé. L'Italien et Leonardo ont joué ensemble à l'AC Milan 1999 et 2001. Enfin Peter Lim compte sur sa connexion avec Jorge Mendes, le puissant agent portugais, pour convaincre le Brésilien d'accepter le challenge valencien.