Barça: l’ex-directeur sportif, Ramon Planes, révèle comment il a convaincu Pedri de signer

Elément essentiel dans l’entrejeu du FC Barcelone à seulement 19 ans, Pedri aurait pu ne jamais signer chez les Catalans. Dans un entretien avec Marca, l’ancien secrétaire technique en charge de la direction sportive Ramon Planes dévoile comment il a convaincu l’Espagnol de signer.

En s’assurant la signature de Pedri à l’été 2019 en provenance de Las Palmas, le FC Barcelone a probablement sécurisé l'un de ses postes au milieu de terrain pour de nombreuses années. Âgé de seulement 19 ans, l’Espagnol impressionne par ses qualités balle au pied, que ce soit à Barcelone ou avec la sélection espagnole.

Si les fans catalans peuvent profiter de ce joueur, c’est surtout grâce à l’ancien secrétaire technique en charge de la direction sportive, Ramon Planes. Lors d’une interview avec Marca, le dirigeant explique que malgré les risques, il était certain que son club ne pouvait pas passer à côté d’un tel prodige: "La décision finale sur le plan sportif a été d’opter pour un jeune garçon qui venait de faire ses débuts en deuxième division. Tout a été rapide et il y avait un risque à cause de la jeunesse et de l’argent. Nous savions que Pedri avait l’ADN du Barça."

Planes confie aussi qu’il a dû gérer quelques critiques au sein du club, pour avoir fait le choix d’investir sur un jeune certes prometteur mais qui n’avait rien prouvé. D’autant que la situation financière du Barça était loin d’être optimale: "À cette époque, il y avait des gens qui ne pensaient pas que c’était bien. Investir autant d’argent dans un jeune joueur."

Un intérêt concret du Real Madrid

À peu de choses près, la carrière de Pedri aurait pu prendre une trajectoire bien différente. En plus de Barcelone, le Real Madrid était fortement intéressé par ses services. Mais le travail de Planes sur ce dossier a permis aux Catalans de devancer leur rival: "La différence était d’être rapide et d’établir un rythme différent sur la confiance dans le footballeur. Les représentants de Pedri savent tout ce qui s’est passé (…) Nous avons décidé que nous devions l’engager quoi qu’il arrive."

Même s’il n’est plus au club, l’ancien barcelonais reste fan du joueur qu’il a recruté, et est certain que le meilleur est encore à venir pour le joueur de 19 ans: "Pedri réalise des performances incroyables à son âge et a des possibilités gigantesques pour l’avenir. Il possède une intelligence footballistique à la portée de peu de gens." Ce ne sont pas les Barcelonais qui diront le contraire.