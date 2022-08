PSG: Luis Campos et Antero Henrique, de la tension dans l’air ?

Le principal défi du Paris Saint-Germain sur ce mercato était de vendre. La capacité d’attirer des grands noms n’est plus à démontrer mais la cession de joueurs reste un domaine dans lequel Paris doit faire ses preuves. Cette saison le club a lancé une opération dégraissage menée par deux hommes : Luis Campos et Antero Henrique.

Sur le papier tout semblait limpide avec des rôles bien définis pour les deux Portugais. Luis Campos, conseiller technique, parle aux joueurs. C’est lui qui annonce aux 'indésirables' que Paris ne souhaite pas les garder et qu’ils sont sur le marché des transferts. Il a aussi pour mission de convaincre les recrues ciblées de rejoindre le club. De son côté, Antero Henrique est chargé de l’aspect financier. De retour au club après l’avoir quitté en 2019, il récupère les dossiers arrivés/sorties que lui transmet Luis Campos.

Deux visions du football

Le Paris Saint-Germain a déjà bien avancé dans le sens des départs (Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, Alphonse Areola, Eric Junior Dina Ebimbe…) mais ce n’est pas encore suffisant. D’ailleurs Christophe Galtier l’a rappelé en conférence de presse vendredi dernier: "On a identifié des joueurs qui peuvent être une valeur ajoutée. Il y a la réalité du marché et le fait que beaucoup de joueurs soient sous contrat. C'est en cela que le club compte sur Antero pour limiter le nombre de contrats". Si l’axe Galtier-Campos est très fort, on ne peut pas en dire de même en ce qui concerne la collaboration entre l’ancien dirigeant du LOSC et Antero Henrique. Le conseiller technique a un large réseau dans le milieu du football et chez les agents en particulier. Dans les entourages de joueurs, on s’étonne parfois de la différence de vision entre les deux hommes forts du mercato parisien. "Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde", nous confie un représentant de joueur. "L’un voulait vendre quand l’autre nous parlait uniquement d’un prêt avec option d’achat", pour un jeune joueur très courtisé.

Antero Henrique attendu sur cette fin de mercato

Au sein du club, on souhaite vendre le plus vite possible pour pouvoir accueillir les trois joueurs espérés par le coach. Actuellement, le cas d’Idrissa Gueye fait débat en interne. Antero Henrique est prêt à le céder gratuitement à Porto ou au Sporting mais il réclame une indemnité de transfert pour Everton, club avec lequel le Sénégalais a trouvé un accord depuis une semaine.

Plusieurs joueurs ont trouvé un terrain d’entente avec des clubs. Ander Herrera devrait signer prochainement à l’Athletic Bilbao, Leandro Paredes est en contact avec à la Juventus, Keylor Navas avec Naples et encore Mauro Icardi est suivi par Galatasaray.

Alors que la clôture du marché des transferts se rapproche les regards sont tournés vers celui qui est chargé de conclure les transferts : Antero Henrique. Ce dernier évoque souvent le fair-play financier pour expliquer les difficultés qu’il rencontre à boucler certains dossiers. En privé, il s’étonne aussi que son bilan depuis le début du mercato, et les ventes réalisées ne soit pas mis en avant, alors que le club a très peu vendu (près de 10 millions d’euros) ces deux dernier mercato d'été.