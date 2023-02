PSG: les coulisses rocambolesques du prêt raté de Ziyech

Ce mercredi matin, la Ligue de Football a rejeté l’appel du PSG après l’improbable retournement de situation dans le dossier Hakim Ziyech. Des négociations menées par le joueur à l’envoi de mauvais documents de Chelsea, ce transfert manqué restera dans l’histoire du club de la Capitale. Coulisses.

Les hautes sphères du PSG ne sont pas prêtes d’oublier cette journée du 31 janvier 2023. 24 heures qui resteront comme celles pendant lesquelles Hakim Ziyech a failli signer avec le club aux 10 titres de champion de France. Tout commence la veille, le 30 janvier, avec la révélation de cette piste menant au joueur de Chelsea. Les dirigeants parisiens ont pris contact avec l’entourage de l’attaquant il y a plusieurs semaines. Dans la plus totale discrétion, les négociations avancent rapidement.

A tel point que le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde veut rejoindre Paris et que son club actuel ne veut pas le retenir à tout prix. Toujours surveillé de très près par le Fairplay financier de l’UEFA, le club parisien cherche alors le meilleur montage. Un prêt est rapidement privilégié, d’autant plus que les dirigeants du PSG veulent toujours boucler en parallèle l’arrivée de Milan Skriniar.

La visite médicale passée, l'attente interminable

Décision est prise le lendemain par Ziyech et son entourage de se rendre dans la capitale. Mercredi midi, le natif de Dronten aux Pays-Bas passe sa visite médicale à l’hôpital américain de Neuilly. L’idée est d’anticiper ces examens alors que la star marocaine reste dans l’attente d’un accord entre son club et Paris. A ce moment précis, il ne reste plus qu’à discuter de l’existence (ou non) de l'option d’achat et des frais. Durant ces tests médicaux une attention toute particulière est accordée à l'un de ses genoux, mais ce léger doute est rapidement levé.

Dans l’après-midi, les discussions entre les deux directions s’intensifient. Mais Chelsea se montre gourmand dans ses exigences financières, au point que Ziyech négocie lui-même pour qu’il soit libéré de son contrat. Le joueur contribue personnellement aux finances et se fâche avec son agent. Mais rien n’indique que le Marocain ne débarquera pas à Paris. Vers 20 heures, le joueur de 29 ans et son entourage arrivent dans un van noir à la Factory, siège social du club situé à Boulogne-Billancourt. Les discussions se poursuivent.

Chelsea se refuse à tout commentaire sur le sujet

A 21h40, Paris renvoie à Chelsea une majoration de l’accord du prêt. 22h46, 22h48, 22h49 et 22h50, la direction parisienne tente d’appeler Chelsea pour avoir un retour sur leur signature. En vain. Il est 22h55 lorsque le club londonien envoie un mauvais document qui n'est pas signé. Paris décide donc de renvoyer une version signée par le club et le joueur. Les Blues répondent à 22h58, et assurent qu’ils ont déjà tout envoyé. Une nouvelle fois, la réponse est assortie de la mauvaise pièce jointe. La bonne version n'arrivera pas avant 23h03.

Mais dans les bureaux du club parisien, le temps est compté. Les documents administratifs doivent être envoyés avant 23 heures à la Ligue de Football Professionnel. Selon nos informations, le téléchargement est effectué à 23h04. Peu après minuit, plusieurs sources confirment la nouvelle à RMC Sport : Hakim Ziyech n’a pas signé. De quoi rendre fou de rage la direction parisienne. Des sources proches du club indiquent que de l’autre côté de la Manche Tedd Boehly (propriétaire de Chelsea) n’a pas fait le nécessaire pour assurer pleinement la clôture du "deal".

Contactés par RMC Sport, l’homme d’affaires américain et son équipe ont une version différente des évènements mais ne souhaitent pas faire de commentaire. Décision est prise par le Paris Saint-Germain de porter un recours auprès de la LFP au vu de l’attitude des Anglais. Ce mercredi matin à 10h30, la commission juridique chargée d’homologuer les contrats se réunissait à Paris. Après une heure d’échanges, l’instance a décidé de rejeter cet appel. De quoi agacer Hakim Ziyech, lui qui, encore hier soir, suppliait par message le patron de Chelsea de le laisser partir. Une volonté qui n’a finalement pas été entendue, au terme de 48h à rebondissement.