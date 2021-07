PSG: Mbappé ne veut pas prolonger pour l’instant, mais veut rester la saison prochaine

En fin de contrat avec le PSG dans un an, l’attaquant des Bleus Kylian Mbappé n’envisage pas, à ce jour, de prolonger, malgré la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de le garder. Le champion du monde tricolore veut néanmoins rester au PSG la saison prochaine. Reste donc à savoir s’il finira par prolonger ou s’il quittera Paris, libre, dans un an.

C’est l’un des feuilletons de l’été. Et l’un des grands points d’interrogation au Paris Saint-Germain. Quel avenir pour Kylian Mbappé ? L’attaquant français de 22 ans sera en fin de contrat en 2022. Alors que la menace d’un départ, libre et donc gratuit, plane au-dessus du club de la capitale, le meilleur buteur de Ligue 1 a annoncé ces dernières heures à ses dirigeants qu’en l’état, il ne prolongera pas, comme l’a révélé L’Equipe. Mbappé a aussi indiqué à sa direction qu’il souhaite avoir quelques jours de vacances. Cela ne signifie pas que l’attaquant français va quitter le PSG cet été. Selon son entourage, il va même rester au PSG cette saison, en attendant de reprendre des discussions.

Finira-t-il par prolonger?

La grande inconnue est de savoir s’il finira par prolonger ou par partir libre dans un an. Une perspective qui ne ferait pas du tout les affaires du PSG, qui avait déboursé près de 180 millions d’euros en 2017 pour attirer le jeune Monégasque dans la capitale. Alors que Liverpool et surtout le Real Madrid, le club de ses rêves, le courtisent, Mbappé veut être convaincu par le projet sportif du PSG, et attend une équipe ambitieuse et ultra compétitive, capable de gagner la Ligue des champions. A ce titre, les dirigeants parisiens n’ont pas chômé sur le marché des transferts.

Les échanges se poursuivent avec la famille de Mbappé

Après l’arrivée du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, libre depuis la fin de contrat à Liverpool, le club parisien doit annoncer dans les prochains jours les arrivées du gardien de but de l’Italie et de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, de l’arrière droit de l’Inter Achraf Hakimi et surtout du légendaire défenseur du Real Madrid Sergio Ramos qui a trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de deux ans, comme l’a révélé RMC Sport.

Un recrutement XXL susceptible de faire changer d’avis Mbappé ? Difficile à dire. Tout juste éliminé de l’Euro après la défaite de l’équipe de France contre la Suisse, lundi soir à Bucarest, la star parisienne va partir en vacances. Les échanges se poursuivent entre sa famille et Nasser Al-Khelaïfi. Pour une éventuelle prolongation, la balle reste dans son camp.