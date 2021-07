PSG: les différents scénarios pour l'avenir de Mbappé

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé se trouve au cœur de nombreuses rumeurs et fait l’objet de toutes les convoitises. Le PSG espère toujours le prolonger mais plusieurs grands clubs européens restent à l’affût pour le recruter. Le flou demeure concernant l’avenir de l’attaquant français.

Le parcours de l’équipe de France s’est arrêté plus tôt que prévu à l’Euro. Dans leur malheur, les Bleus vont pouvoir profiter de quelques jours de vacances. L’occasion pour Kylian Mbappé de récupérer avant une saison 2021-2022 chargée.

L’attaquant du PSG va également pouvoir prendre quelques jours pour songer à son futur. Selon le journal Le Parisien, le Français de 22 ans a choisi de rester à Paris, au moins, jusqu’à la fin de son contrat. Problème, selon L'Equipe, il ne veut pas prolonger pour le moment son contrat qui se termine en juin 2022. Face au flou entourant son avenir, RMC Sport fait le point sur les différentes options pour cet été.

Mbappé prolonge au PSG

Dix ans après l’arrivée de QSI à Paris, la direction francilienne a entamé un mercato ambitieux avec les arrivées de Wijnaldum, Donnarumma ou encore Hakimi et Ramos. Mais la prolongation de Kylian Mbappé reste une priorité pour Nasser al-Khelaïfi et Leonardo. Dès la fin de saison en L1, le président et le directeur sportif du club parisien ont confirmé leur envie de voir le Français prolonger.

Dans le meilleur des cas, pour le PSG, Kylian Mbappé signerait une extension de bail et s’engagerait dans la durée au sein du projet francilien pour y remporter la Ligue des champions.

Mbappé reste au PSG mais ne prolonge pas

Si la meilleure option pour le PSG demeure la prolongation de Kylian Mbappé, rien n’est fait. Mais le buteur pourrait choisir d’aller au bout de son contrat avec le club de la capitale. Il disposerait alors d’une saison supplémentaire pour tenter de remporter la C1 avec Paris. Avant, potentiellement, de s’en aller.

En ne re-signant pas à Paris cet été, Kylian Mbappé sera libre de négocier un accord avec l’équipe de son choix dès janvier 2022. Mais attention, si le joueur de 22 ans refuse de prolonger dans les prochaines semaines, il peut continuer de négocier avec sa direction pendant les mois à venir et profiter du flou entourant sa situation contractuelle. Dans cette hypothèse, le buteur est clairement en position de force pour les discussions, aussi bien avec le PSG qu’avec tous ses courtisans.

Mbappé ne prolonge pas, le PSG le punit

Si Kylian Mbappé refuse de prolonger à Paris, tout en allant au bon de son contrat, le PSG pourrait l’envoyer sur le banc ou en tribunes pour l’intégralité de la saison 2021-2022. Un option extrême, difficile à imaginer compte-tenu de l’importance sportive de l’attaquant et de son salaire important.

Mais par le passé, la direction francilienne a déjà prouvé avec Adrien Rabiot qu’elle était prête à aller au bout de ses idées. Reste à savoir si le PSG se résoudra à une telle issue ou si le simple fait de brandir cette menace influencera la star de l’équipe de France, alors que le Mondial 2022 approche à grands pas.

Le PSG vend Mbappé

Histoire de s’éviter de passer une saison dans le flou concernant Kylian Mbappé, le PSG dispose aussi de l’option de le vendre pendant le mercato. A quel prix? Recruté pour 180 millions d’euros en 2018, l’attaquant garde une belle cote à un an de la fin de son contrat. Pour vendre Kylian Mbappé pendant le mercato et ainsi récupérer une partie de son investissement, le PSG va devoir fixer un montant plus faible qu'espéré, sans doute. Encore fragilisés par la crise économique liée au coronavirus, les cadors européens risquent d’avoir du mal à sortir les quelque 100 ou 150 millions d'euros nécessaires pour arracher l’international tricolore à Paris.

Il parait presque inconcevable de payer à prix d’or une star qu’ils peuvent espérer recruter gratuitement dans un an. Mais pas question pour Nasser al-Khelaïfi et Leonardo de le brader. Outre plusieurs déclarations des dirigeants parisiens refusant d’envisager une vente, il semble donc difficile de trouver un acquéreur pour Kylian Mbappé cet été.