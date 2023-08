PSG: opération séduction réussie, prolongation envisagée, intérêt du Real... où en est le dossier Mbappé

Alors que le mercato se termine vendredi soir en Europe, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Le feuilleton de l'été va donc trouver son épilogue... en attendant de savoir si le joueur, libre à l'été 2024, prolongera ou non à Paris.

Vendredi soir, date de fermeture du mercato, l'un des feuilletons de l'été va trouver une résolution... au moins temporaire: Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison. C'était la volonté de l'attaquant depuis le départ, au moment où il a décidé de ne pas activer l'option qui aurait prolongé son contrat jusqu'en 2025. L'ancien Monégasque a certainement dû apprécier les récentes évolutions au club, plus en phase avec ce que le PSG s’était engagé à faire la saison passée. Arrivées d'Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, négociations pour l'arrivée de Randal Kolo Muani, vision nouvelle du coach Luis Enrique... Le club de la capitale a également fait des choix forts avec le départ de Neymar et celui souhaité de Marco Verratti (qui a de grandes chances d’aboutir). Le président du club veut remettre l’institution au centre des débats.

Mis à l'écart durant presque toute la préparation du club parisien et le premier match de la saison de Ligue 1 pour avoir refusé de prolonger jusque-là, le champion du monde a retrouvé l'effectif... et le chemin du but. Buteur lors de son entrée en jeu à Toulouse (1-1), Kylian Mbappé était titulaire pour la belle prestation des Parisiens face à Lens le week-end dernier (3-1): il a inscrit un doublé et montré à qui en doutait qu'il n'y avait aucune incertitude à avoir concernant son implication.

Le feuilleton n’est pas fini

Kylian Mbappé n'a pas varié: il voulait rester à Paris cette saison. Quand bien même le club madrilène ferait une offre de dernière minute - ce qui est très peu probable - ce n'est pas dit qu'il l'accepterait. D'ailleurs, le buteur français n'a jamais montré de signe laissant penser qu'il pourrait quitter le PSG cet été.

La direction du PSG a toujours pour objectif de prolonger sa star. Au moment de la levée de sa punition par la direction, les deux parties semblaient avoir renoué le dialogue. Le dur des négociations pour une possible prolongation n'a pas encore débuté à cette heure. "Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel", a commenté, au micro de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

Pour l'instant, deux certitudes se dessinent: Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG et le sera toujours le 2 septembre après la fin du mercato ; son contrat parisien expire en 2024.