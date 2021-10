PSG: où en est le dossier Mbappé, toujours convoité par le Real Madrid

Toujours en fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé demeure la cible prioritaire du Real Madrid pour la saison prochaine. Le PSG continue malgré tout de croire qu'une prolongation est toujours possible. Une nouvelle proposition sera sans doute formulée.

Kylian Mbappé s'est longuement confié à RMC Sport, dans son interview événement pour Rothen s'enflamme. Mais aujourd'hui, une interrogation demeure: quel avenir pour lui au Paris Saint-Germain? À trois mois de l'ouverture du mercato hivernal, et à moins d'un an de la fin du contrat du champion du monde français, le PSG campe sur ses positions. Et selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale ne désespère pas de prolonger l'attaquant de 22 ans.

La direction parisienne pourrait faire une nouvelle proposition. Sur une courte durée, et d'un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d'août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l'effectif.

Perez s'attend prochainement à des nouvelles

Mais la concurrence sera rude. Le Real Madrid pourrait revenir à la charge. Florentino Perez a dit la presse espagnole qu'il s'attendait à avoir "des nouvelles" de Kylian Mbappé en janvier, mois à partir duquel les joueurs en fin de contrat peuvent s'engager librement dans un autre club pour un départ effectif au 1er juillet. Le président du Real Madrid a ensuite précisé sa pensée auprès de RMC Sport, en expliquant avoir voulu parler de "l'année prochaine" et pas forcément du mois de janvier.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a en tout cas demandé à ce que ces sorties médiatiques madrilènes cessent immédiatement. "Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian. (...) Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure", a déclaré le dirigeant brésilien.

Il n'empêche que la capitale espagnole reste le point de chute privilégié de Kylian Mbappé, qui a expliqué à RMC Sport avoir demandé son départ à la fin du mois de juillet l'été dernier. "C’était une envie, une conviction personnelle, que pour moi c’était peut-être le moment", a-t-il déclaré, estimant que son "temps était fini" à Paris.