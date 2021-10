PSG: Kylian Mbappé n'exclut pas de prolonger

EVENEMENT RMC SPORT - Kylian Mbappé s'est livré dans une interview exceptionnelle diffusée dans Rothen s'enflamme, ce mardi à 18h sur RMC. Il est notamment revenu sur l'épineuse question de sa prolongation.

Que va faire Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain après 5 ans passés au PSG, et donc libre de se mettre d'accord avec n'importe quel club dès janvier 2022? Dans une interview évenement avec Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre, diffusée sur RMC ce mardi à 18h dans l'émission Rothen s'enflamme, le jeune attaquant du PSG s'est expliqué sur cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et suscite pas mal d'agacement chez les supporters du PSG, surtout après son départ avorté au Real Madrid.

>> Ecoutez Kylian Mbappé sur RMC

Mbappé: "Je ne veux pas baratiner les gens avec ça"

"J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain, répond Kylian Mbappé à une question sur sa prolongation. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? La vérité, c’est que j’ai voulu partir cet été."

Un sujet que Kylian Mbappé n'a pas envie de transformer en feuilleton. "Je ne veux pas baratiner les gens avec ça. C’est fatigant pour tout le monde. Je pense qu’on peut créer quelque chose d’extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d’après-match où on ne te parle même pas du match, juste : "Alors, ça avance ?"… Non, non."

Relancé par Jérôme Rothen, et Jean-Louis Tourre, il a précisé sur ce sujet au combien épineux: "Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a six mois, je ne savais pas que je voulais partir."