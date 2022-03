PSG: pour Rothen, une "grande révolution" au club pourrait faire rester Mbappé

Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, Jérôme Rothen a estimé que le PSG avait des chances de prolonger Kylian Mbappé si l’émir décidait de faire “une grande révolution”.



Et si l’élimination du PSG contre le Real était un mal pour un bien dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé? Ce vendredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a en tout cas estimé que le club de la capitale devait se servir du fiasco de Bernabeu pour opérer un virage à 180° dans son projet.

“J’espère que l’émir va faire une révolution. Et si c’est le cas, je pense que Kylian Mbappé restera”, a tranché le membre de la Dream Team RMC Sport. “Ils sont totalement dans les clous dans la proposition qu’ils lui ont faite dernièrement, c'est-à-dire deux ans de contrat. C’est ce qu’il veut, il ne voulait pas un contrat longue durée car il ne voulait pas être dans une prison dorée. S’il y a une chance de le garder, c’est faire une grande révolution”, a martelé celui qui est passé par le PSG entre 2004 et 2010.

"La structure du club, l'ambiance, ce que dégage le club le dérangent"

Pour Rothen, un changement radical dans le projet pousserait Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison, à prolonger. “Je pense que c’est un mal pour un bien. Ils le savent depuis pas mal de semaines maintenant, si Mbappé n’a pas prolongé, ce n’est pas un problème financier, sinon il aurait prolongé depuis longtemps. C’est juste parce que la structure du club, l’ambiance, ce que dégage le club, le dérangent. Il y a des signes qui ne trompent pas et quand il te dit qu’il veut un projet sportif bien précis, ça veut dire ce que ça veut dire: ça signifie plus de professionnalisme, plus de combativité sur le terrain, des joueurs qui s’accaparent le projet”, a poursuivi Rothen.

Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, le fiasco de Bernabeu ne devrait pas faire pencher la balance vers un départ. En revanche, Mbappé pourrait faire son choix plus tôt que prévu, alors qu’un long parcours en Ligue des champions aurait logiquement pu faire attendre le Parisien.