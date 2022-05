PSG: "Je n'ai jamais parlé d'argent avec Florentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi", assure Mbappé

Dans une interview accordée au journal madrilène Marca en marge de sa conférence de presse de lundi, Kylian Mbappé tente de justifier auprès des supporters du Real Madrid sa prolongation au PSG. En assurant, encore et toujours, que son choix n'a pas été dicté par l'argent.

Malgré les critiques qui pleuvent sur lui de l'autre côté des Pyrénées, depuis samedi et l'annonce de sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé tente de soigner son image à Madrid. Après avoir remercié le président du Real Florentino Perez pour son intérêt, et promis de supporter le club espagnol lors de la finale de la Ligue des champions, l'attaquant français a accordé lundi - en marge de sa conférence de presse - une interview au journal madrilène Marca, dans laquelle il justifie son choix. En assurant, une nouvelle fois, que celui-ci n'a pas été dicté par l'argent.

"Je suis un peu triste car depuis que j'ai commencé à jouer au football, j'ai montré à tout le monde que j'avais la patience de jouer. J'ai toujours parlé de football, de titres, de matchs importants... jamais d'argent, dit-il. Les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent, mais tout le monde me connaît. J'ai parlé à tout le monde au Real Madrid, j'ai parlé au PSG et ils savent que je n'ai jamais parlé d'argent avec le président Florentino Perez, ni avec Nasser Al-Khelaïfi (côté parisien). Mon avocat a parlé un peu d'argent, tout comme ma mère, mais pas moi. Je parle de sport parce que je parle sur le terrain. Mon argent va sur mon compte, je le regarde un peu mais je m'en fiche. Je suis ici pour gagner des titres, pour montrer que je suis le meilleur et pour être heureux. Et je pense que je suis heureux en ce moment."

"J'ai parlé à Liverpool parce que le rouge est la couleur préférée de ma mère et qu'elle aime Liverpool"

L'attaquant français évoque aussi les négociations avec un tierce club: Liverpool. "J'ai parlé à Liverpool parce que [le rouge] est la couleur préférée de ma mère et que ma mère aime Liverpool, indique-t-il. Pourquoi ? Je ne sais pas, demandez-lui [rires]. Nous les avons rencontrés il y a quelques années quand j'étais à Monaco, c'est un grand club. Dernièrement nous leur avons encore parlé un peu, mais pas beaucoup. A la fin, c'était entre le Real Madrid et le PSG. Tout le monde le sait : l'année dernière, je voulais aller au Real Madrid. Je pensais que c'était une bonne décision de partir l'année dernière, mais maintenant c'est différent parce que je suis en fin de contrat, je suis français et je sais que je suis important pour le pays. Et quand vous êtes important pour le pays vous devez penser non seulement au football, mais aussi à votre vie."

Ce dernier point aurait particulièrement pesé dans la balance. "Après ma carrière, je serai en France, je vivrai ici avec ma famille et mes amis, confie Mbappé. La seule chose que je puisse faire est de remercier tous les fans du Real Madrid, tout le club, parce qu'ils m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient me donner et c'était incroyable parce que je n'ai jamais joué là-bas. Je leur souhaite bonne chance pour la finale de la Ligue des champions."