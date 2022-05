Real-Liverpool: "Un compte à régler", Salah lance les hostilités avant la finale

Real Madrid-Liverpool, c’est la belle affiche de la finale de la Ligue des champions 2022. Deux protagonistes qui se retrouvent à ce stade de la compétition quatre ans après une finale marquée par une victoire madrilène et la blessure de Mohamed Salah provoquée par Sergio Ramos.

La clé de bras la plus célèbre du football. Finale de Ligue des champions 2018, on joue la 30e minute quand Mohamed Salah est contraint de quitter ses coéquipiers de Liverpool face au Real Madrid. En cause, une épaule meurtrie et surtout malaxée par Sergio Ramos. L’Espagnol échappera à toute sanction pour ce geste et les Merengue l’emporteront finalement, 3-1 avec un doublé de Gareth Bale et un but de Karim Benzema.

Le geste dangereux de Ramos sur l’Egyptien sera autant commenté que le retourné de Bale ou la boulette incroyable de Karius face à Benzema. Si la douleur physique s’est évidemment depuis estompée pour Salah, le souvenir douloureux est apparemment toujours vivace. Dès la qualification du Real Madrid actée pour la finale 2022 face aux Reds, le Pharaon a twitté ce mercredi un message sans équivoque pour les Merengue : "Nous avons un compte à régler".

Salah heureux d’affronter le Real

Un adversaire qui tenait vraiment à cœur à Salah. Après la qualification des Reds à Villarreal mardi, ce dernier avait affiché sans équivoque sa préférence pour le Real comme futur adversaire au Stade de France : "Je veux jouer contre le Real Madrid, je dois être honnête, avait confié Salah au micro de BT Sport. City est une équipe vraiment difficile, on les a joués quelques fois cette saison. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je dirais le Real Madrid. Parce qu’on a perdu contre eux en finale, donc j’espère jouer à nouveau contre eux et qu'on va gagner."

Si Sergio Ramos n’exerce plus ses talents de judoka à Madrid, le souhait de Salah a été exaucé. Place à la revanche désormais, le 28 mai au Stade de France.