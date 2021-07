PSG: selon son agent, Hakimi rêve de retrouver un jour le Real

Alejandro Camaño, l'agent du néo-Parisien Achraf Hakimi, a confirmé que le rêve ultime de son joueur était d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Le club qui l'a formé, où il n'a pas eu la chance de s'imposer.

Achraf Hakimi est un joueur du PSG depuis peu, mais l’international marocain garde à l’esprit un autre club: le Real Madrid. Formé par le club madrilène, il entretient l’espoir de s’y imposer un jour en étant performant au plus haut niveau. C’est son rêve. "Il est né à Madrid, a grandi à Madrid, et il aimerait jouer pour le Real Madrid, c’est son but ultime", a confié l’agent du joueur, champion d’Italie avec l’Inter, sur la radio espagnole Onda Cero.

Chelsea a formulé une offre

Alejandro Camaño, l'agent d'Achraf Hakimi, est intervenu dans l'émission El Transistor pour évoquer le récent transfert du défenseur latéral marocain de l'Inter au PSG, pour environ 60 millions d'euros, avec un contrat jusqu’en 2026. Il a aussi profité de son passage pour reconnaître que "le Real Madrid avait le droit de premier refus pour Achraf jusqu'à ce que le PSG et l'Inter disent que l'affaire allait se faire", et confirmé une autre offre du club de Chelsea, en Angleterre, pour son joueur.

Mais c’est bien le PSG qui a empoché la mise et recruté l’un des meilleurs joueurs à son poste, où l’Italien Alessandro Florenzi n’a pas su s’imposer à Paris. Achraf Hakimi vient renforcer l'arrière-garde parisienne, avec l'Espagnol Sergio Ramos. A l'Inter Milan, Hakimi a mis quelques mois pour trouver ses marques dans une équipe moins offensive que Dortmund, où il avait été prêté par le Real Madrid entre 2018 et 2020.

Le Real l'avait recruté à l'âge de 16 ans pour ses équipes de jeunes. Mais l'Inter a rapidement pu compter à son tour sur ses accélérations dévastatrices à droite et sur sa qualité de centre. Il est une redoutable flèche en contre et a marqué 7 buts et offert 8 passes décisives en Serie A.