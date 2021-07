PSG: droite ou gauche? Hakimi prêt à jouer à n’importe quel poste

Fraiche recrue du PSG, Achraf Hakimi débarque dans la capitale française avec le statut de latéral droit au potentiel immense. Le Marocain de 22 ans, également largement utilisé à gauche à Dortmund notamment, se pliera à la volonté de Mauricio Pochettino concernant son poste.

Au fil de saisons tonitruantes au Borussia Dortmund (2018-20) et à l’Inter Milan (2020-21, Achraf Hakimi est devenu l’un des meilleurs latéraux droit du monde. Mais l’un des renforts majeurs du Paris Saint-Germain dans ce mercato est aussi un joueur terriblement polyvalent. Et qui a, au cours de sa jeune carrière, été amené à évoluer en tant que latéral gauche par Lucien Favre durant son expérience en Allemagne.

Formé en tant que piston gauche, celui qui a le Brésilien Marcelo pour idole a évoqué son poste dans un entretien accordé à l’AFP ce jeudi, deux jours après l'officialisation de son transfert pour le club de la capitale, qui l’a acheté 60 millions plus bonus à l’Inter Milan.

"Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants!"

Et à l’entendre, l’international marocain de 22 ans n’a aucune préférence. "Là où ce sera le mieux pour l'équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m'en préoccupe pas, assure-t-il. Là où on a besoin de moi, où c'est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants!"

Si, en bonne recrue, Hakimi assure être prêt à se mettre à l’entière disposition de son coach, son utilisation dans l’équipe de Mauricio Pochettino ne devrait pas constituer une surprise. Que ce soit dans une défense à quatre, ou en tant que piston au côté d'une défense à trois – comme cela était le cas la saison dernière en Italie, avec le champion de Serie A –, le joueur formé au Real Madrid arrive à Paris pour cavaler dans le couloir droit à la place d’Alessandro Florenzi, retourné à la Roma depuis la fin de son prêt.

"J’ai appris beaucoup de choses avec (Antonio) Conte, il m’a fait beaucoup progresser sur l’aspect défensif et la tactique, en particulier." Fabuleux contre-attaquant, Hakimi sera attendu dans le domaine défensif, aussi. Peu importe sa position sur le terrain.