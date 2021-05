PSG: signature ce samedi pour la prolongation de Neymar

Comme annoncé ces dernières semaines par RMC Sport, Neymar va prolonger son contrat au PSG. L'officialisation doit intervenir ce samedi, comme évoqué par l'Equipe, pour un contrat liant le Brésilien au club jusqu'en 2026.

Un dossier réglé pour le PSG. Comme annoncé par RMC Sport, Neymar va prolonger son contrat à Paris jusqu'en 2026. Quatre ans de plus donc pour le Brésilien, dont le contrat parisien allait jusqu'en 2022. La signature se fera ce samedi, comme évoqué par l'Equipe.

"Tout est presque réglé, avait déclaré le joueur de 29 ans sur RMC Sport avant la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain."

Le dossier Mbappé sur la table

D'après Fabrizio Romano, Neymar devrait toucher 30 millions d'euros par saison. Ce qui serait donc potentiellement inférieur à ce qu'il gagnerait actuellement (environ 36,8 millions d'euros). Tout cela dépend aussi des bonus fixés. Il avait été question d'une annonce fin avril, elle intervient finalement après l'élimination du PSG par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions.

Reste désormais un autre gros dossier sur la table des dirigeants parisiens: celui concernant Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an et pour qui les négociations semblent traîner en longueur... tandis que les rumeurs n'ont de cesse de resurgir concernant un éventuel départ au Real Madrid.