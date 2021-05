Manchester City-PSG: Mbappé-Neymar, et maintenant quel avenir?

L’élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions peut-elle influer sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé? Les deux stars n’ont pas encore prolongé mais Leonardo a jugé que le moment n’était pas venu d’en parler.

Kylian Mbappé a beaucoup manqué sur le terrain, mardi. Pas suffisamment remis d’une blessure au mollet gauche, l’attaquant du PSG n’est pas entré en jeu lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City (2-0). Mais les regards se sont assez vite braqués sur lui et son avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, l’international français n’a toujours pas prolongé et reste évasif sur ses intentions. Finaliste la saison dernière, demi-finaliste cette saison, Paris a pris une nouvelle dimension sur la scène européenne mais peine encore à franchir le dernier obstacle pour monter sur le toit de l’Europe.

Leonardo: "ce n’est pas le moment aujourd’hui"

Ambitieux, le champion du monde 2018 a évidemment coché la coupe aux grandes oreilles dans ses objectifs de carrière. Et la faculté du PSG de la remporter entre dans sa réflexion. Courtisan de longue date, le Real Madrid reste une destination possible pour l’international français qui suivra certainement avec attention la demi-finale retour des Merengues face à Chelsea (21h, sur RMC Sport). Parce qu’il est fan de son sport d'abord mais aussi peut-être pour analyser l’orgueil d’une équipe qui connait la recette du succès en Ligue des champions.

Le débat vaut aussi pour Neymar, également sous contrat jusqu’en 2022. La situation est un peu différente pour le Brésilien puisqu’un accord a été trouvé pour une prolongation. "Tout est presque réglé", nous avait même confié le Brésilien avant le match aller. Mais rien n’a encore été officialisé, ce qui permet encore un léger doute.

Interrogé sur le cas de ses deux stars à l’issue de la rencontre, Leonardo a estimé qu’il n’était pas temps d’en discuter. "Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Les médias espagnols ont, eux, rapidement dégainé.

Le quotidien catalan Sport barré sa une d’un "Neymar dehors", autant pour évoquer l’élimination parisienne que pour inviter le Brésilien à quitter Paris. Mundo Deportivo est "attentif à Ney". Le Brésilien apparait même en une des sites Internet des deux journaux catalans qui président un "tremblement de terre" au PSG après cette élimination. Pour eux, pas de doute, cet échec a des chances de remettre en question les plans du PSG pour ses deux stars mais aussi pour Lionel Messi, qui intéresse le PSG.

"Barça-Neymar: débat ouvert", selon As

Mardi, La Vanguardia assurait que Neymar - désireux de rejouer avec Messi - avait contacté le Barça pour lui signifier son envie de revenir. Les Catalans seraient même prêts à formuler une offre (entre 60 et 100 millions plus des joueurs). Du conditionnel donc mais le presse surfe sur ces doutes. Les quotidiens madrilènes aussi évoque "la peur" parisienne de perdre les deux stars cet été. Même en jour de match pour le Real (face à Chelsea), As parle de Neymar et du Barça: "débat ouvert".