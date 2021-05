PSG: Neymar sort de son silence, deux jours après l'élimination en Ligue des champions

Neymar a commenté l'élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions, dans un message publié sur Instagram. L'attaquant parisien est à la fois déçu et fier.

Il s'agit de sa première réaction. Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City, Neymar n'avait pas encore pris la parole. C'est chose faite, plus de 24 heures après la défaite 2-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Dans un message publié sur Instagram, l'attaquant brésilien a exprimé sa déception, mais aussi sa fierté par rapport à la prestation de l'équipe.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"C'est un sentiment difficile à retranscrire. Je suis toujours très triste de la défaite, mais fier de la prestation de toute l'équipe. Nous avons donné le meilleur de nous-me^mes. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mais c'est apprendre pour progresser. Baisser la tête? Seulement pour prier et remercier. Quelles que soient les circonstances", a-t-il écrit sur Instagram.

"Dans les défaites, on apprend"

D'autres cadres parisiens avaient déjà pris la parole, avant Neymar. "Dans les victoires, on célèbre et dans les défaites, on apprend", a écrit Marquinhos sur Instagram. Marco Verratti a quant à lui écrit: "Dans la joie et dans la douleur on est toujours ensemble. La seule façon de s’améliorer est de continuer à travailler chaque jour pour être les meilleurs."

Sur le même sujet Manchester City-PSG: Mbappé-Neymar, et maintenant quel avenir?

"C'est une fierté de faire partie de cette équipe et de ce club, que je bats tout au long de cette compétition pour atteindre ce stade, a aussi réagi Leandro Paredes. Il est difficile d'accepter la défaite mais je suis totalement convaincu que nous reviendrons pour ce titre qui nous attend. Nous sommes reconnaissants à tous nos fans qui nous ont apporté leur soutien inconditionnel depuis le début. Allez Paris siempre."