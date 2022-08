PSG: Skriniar n'est "plus sur le marché", réaffirme Inzaghi

Une fois n'est pas coutume, le coach de l'Inter Simone Inzaghi a fait savoir que son défenseur central Milan Skriniar, priorité du PSG en défense, n'était plus à vendre.

Les signaux envoyés par l’Inter ne sont pas bons. A moins de les interpréter comme une volonté de brouiller les cartes à environ dix jours de la fin du mercato, la piste Milan Skriniar s’éloigne irrémédiablement du PSG. En quête d’un renfort de qualité pour donner encore plus de poids et de valeur à sa charnière centrale, le PSG a flairé le bon coup en se tournant vers l’international slovaque (54 sélections). Un accord a même été trouvé rapidement avec l’entourage du joueur, auquel il reste un an de contrat avec les Nerazzurri.

Galtier s'impatiente

Mais les discussions achoppent depuis le début sur le montant des indemnités de transfert réclamées par l’Inter. 25 millions d’euros séparent les deux positions. Et le PSG n’est jamais parvenu à infléchir celle du club italien, qui commence à crier victoire, et pas qu’en privé. Après avoir annoncé la semaine passée que le mercato de l’Inter était terminé, "dans le sens des départs comme des arrivées", l’entraîneur Simone Inzaghi en a rajouté une couche samedi. "Nous sommes vraiment heureux que Skriniar ne soit plus sur le marché", a-t-il fanfaronné en conférence de presse.

L’affaire est-elle entendue, comme le prétend Inzaghi ? Selon les informations de RMC Sport, le dossier est effectivement mal embarqué. A moins d’un retournement de situation, le joueur ne devrait pas signer en faveur du PSG, qui va devoir se retourner vers une autre piste pour arriver à ses fins. Christophe Galtier attend trois recrues supplémentaires d’ici la fin du mois d’août, et il s’impatiente: "Nous (le staff, les joueurs du PSG), nous sommes pressés, allons bientôt enchaîner, et il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Le fait que ces joueurs n’arrivent pas nous pénalise."