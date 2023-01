PSG: Skriniar, un remplaçant pour Sarabia… Galtier fait le point sur les dossiers chauds du mercato

A un peu plus d’une semaine de la clôture du mercato d'hiver, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a été interrogé sur la possible arrivée du défenseur de l’Inter Milan Skriniar et sur la quête d'un renfort en attaque après le départ de Pablo Sarabia.

Ça va (peut-être) bouger au Paris Saint-Germain. Après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le seul mouvement depuis l’ouverture du mercato d’hiver, la direction parisienne songe à recruter un joueur. Christophe Galtier l'a confirmé samedi en conférence de presse : "Je disais avant que le mercato s’ouvre qu’il n’y aurait des arrivées que s'il y avait des départs. Pablo Sarabia est parti pour les raisons qu'on connaît (l’Espagnol n’était pas heureux à Paris, ndlr). Le club et Luis Campos échangent beaucoup avec le président et avec moi pour avoir un joueur offensif supplémentaire. C’est une piste réelle et le club travaille dans ce sens."

Le PSG veut un joueur de couloir

Sur le profil du joueur espéré, le coach s’est contenté de préciser qu’il cherchait "un joueur de côté" avant de botter en touche avec humour en ajoutant comme autres qualités : "Grand, qui va vite, fort, frappe des deux pieds et met des buts de la tête…"

Galtier entretient le flou pour Skriniar

Autre dossier chaud, la possible arrivée du Slovaque Milan Skriniar. Le joueur de 27 ans est en fin de contrat à l’Inter Milan et il est proche de rejoindre la formation de la capitale : "J'ai vu l'information mais je ne peux pas vous dire s'il viendra cet hiver ou l'été prochain, a indiqué Christophe Galtier. La direction sportive travaille. J'ai beaucoup de choses à travailler avec mes joueurs, je dois être concentré sur ce qu'on doit corriger et améliorer." En attendant la fin du mercato d’hiver, le PSG a rendez-vous lundi à Lens pour affronter Pays de Cassel, une équipe de Régional 1, en 16e de finale de la Coupe de France.