PSG: très en vue pendant la préparation, Noha Lemina prêté une saison à la Sampdoria

Intéressant durant la préparation estivale, Noha Lemina part prendre de l'expérience en Italie. Le PSG a officialisé le départ de son jeune ailier à la Sampdoria le temps d'une saison. Il n'y a pas d'option d'achat dans ce prêt.

Mis en valeur chez les jeunes du PSG la saison dernière, Noha Lemina s’est illustré durant la tournée estivale au Japon où il avait réalisé une bonne apparition contre Al-Nassr. Même s’il a eu moins de temps de jeu par la suite, l’ailier de 18 ans reste un élément sur lequel les Parisiens voudraient pouvoir compter à l’avenir.

Mais à l’instant T, il n’y a pas vraiment de place avec les venues d’Ousmane Dembélé, Marco Asensio, et la réintégration de Kylian Mbappé dans l’effectif. De plus, les dirigeants restent intéressés par Bradley Barcola. Afin de poursuivre sa progression, le Français a choisi de partir en deuxième division italienne le temps d’une saison. Le PSG a annoncé le départ de son talent à la Sampdoria dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

Un destin à la Moussa Diaby?

Ce choix de partir en Italie pourrait bien être le bon pour Lemina puisque cela a déjà réussi à un ancien titi. En 2018, Moussa Diaby est prêté quelques mois à Crotone où il dispute seulement trois matchs en championnat. Mais l’ailier revient en force dans la capitale et arrive même à se faire une place dans la rotation. Il dispute la saison suivante 25 matchs en Ligue 1, marque deux buts et délivre six passes décisives.

Avec ce nouveau départ, le PSG poursuit son opération dégraissage. Avant Lemina, de nombreux éléments comme Neymar, Abdou Diallo, Renato Sanches et Leandro Paredes pour ne citer qu’eux ont plié bagages. Le cas Marco Verratti demeure incertain. Ciblé par Al Ahli, l’Italien pourrait voir cette piste se refermer avec l’arrivée imminente de Gabri Veiga.