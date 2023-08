Inter Miami: le nouveau tacle de Messi au PSG, cette fois à propos du "sportif"

Arrivé libre à l'Inter Miami lors du mercato estival, Lionel Messi connait une nouvelle jeunesse aux Etats-Unis et en a remis une couche sur son passage compliqué en France et au Paris Saint-Germain.

Moqué, sifflé, raillé puis laissé libre... L'aventure de Lionel Messi au PSG s'est mal passée pour lui. Mais depuis cet été, l'Argentin semble revivre du côté de la Floride avec l'Inter Miami. Qualifié pour la finale de Coupe des Etats-Unis avec sa nouvelle équipe, l'attaquant de 35 ans s'est une nouvelle fois expliqué sur son passage difficile à Paris.

"La retraite? Honnêtement je n'y pense pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner, a déclaré Lionel Messi dans un entretien diffusé par Apple TV+. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter."

"J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas"

Enregistrée pendant le week-end, cette prise de parole du septuple lauréat du Ballon d'or a également constituer sa première véritable critique de son séjour parisien d'un point de vue sportif. Si Lionel Messi a déjà expliqué avoir eu du mal à s'intégrer dans la ville de Paris, il pointe cette fois du doigt le football français.

"Nous avions passé deux ans difficiles (à Paris). La vérité est que ça ne s'est pas bien passé, nous avons eu du mal", a encore dit celui qui a en partie opté pour l'Inter Miami pour des raisons familliales.

Un peu après le tournage de cet entretien pour Apple TV+, 'La Pulga' a remporté son premier trophée avec Miami, la Leagues Cup, face à Nashville à l'issue des tirs au but (1-1, 10 tab à 9). L'Argentin a marqué à cette occasion son dixième but en sept matchs depuis son arrivée à Miami pour un contrat de deux ans et demi.

Et Lionel Messi d'ajouter sur sa vie à Miami: "C'est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone: apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas (au PSG). Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que (Miami) était le bon endroit ou venir."