PSG: Verratti se rapproche de l'Arabie saoudite

Comme annoncé par le journaliste Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, des discussions ont lieu entre le PSG et le club saoudien d'Al-Hilal au sujet de Marco Verratti.

Marco Verratti a-t-il disputé son dernier match officiel avec le PSG le 3 juin dernier ? Une défaite au Parc des Princes contre Clermont (3-2), au bout d’une saison pénible tant d’un point de vue collectif qu’individuel, loin de ses standards habituels. A 30 ans, "Petit Hibou" est peut-être arrivé au bout de son aventure parisienne démarrée en 2012.

Paris espère plus de 30 millions d'euros

Comme annoncé ce mercredi par le journaliste italien Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, le milieu de terrain se rapproche de l'Arabie saoudite. Des discussions ont lieu entre le PSG et Al-Hilal. Les échanges se poursuivent également entre le joueur et le club saoudien. Paris espère plus de 30 millions d'euros pour laisser partir celui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2026 après avoir été prolongé fin 2022.

"J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu", confiait-il alors. "La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club, ajoutait le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. C’est une excellente nouvelle."

Ces derniers jours, le nom de l'international italien, qui sort d'une saison plutôt quelconque (une seule passe décisive en 38 matchs), a été évoqué du côté de l'Atlético de Madrid par la presse espagnole. Mais c'est bien l'Arabie saoudite qui fait aujourd'hui le forcing pour l'attirer. Très ambitieux, Al-Hilal a déjà bouclé les recrutements de Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly et Malcom.