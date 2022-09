PSG: Wanda Nara dévoile les coulisses de l'arrivée de Mauro Icardi à Galatasaray

Mis à l'écart à Paris, Mauro Icardi a rejoint Galatasaray, prêté par le PSG. Sa femme et agent, Wanda Nara, a raconté sur instagram les coulisses de ce mouvement, bouclé depuis plusieurs jours.

Parti du PSG dans l'indifférence après avoir passé des mois dans le loft des "indésirables", Mauro Icardi est arrivé à Galatasaray en rockstar. Prêté tardivement du côté de la Turquie, Mauro Icardi avait pourtant bouclé son arrivée bien avant, à en croire sa femme et agent, Wanda Nara: "Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami, je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire", a t-elle raconté en story instagram.

Cela ferait donc a priori près d'un mois que tout est bouclé. Placé sur la liste des indésirables du PSG, Icardi avait pris l'habitude de s'entraîner à part du groupe professionnel. Il a même partagé plusieurs clichés à Miami la semaine dernière, qui ont intrigué les internautes.

Un accueil de roi à Galatasaray

Mauro Icardi a dû avoir un choc en arrivant à Istanbul. Lui qui avait pris l'habitude d'être lynché sur les réseaux sociaux par les supporters à cause de son statut d'"indésirable" a été accueilli comme une véritable star en Turquie. Le club a publié une vidéo de présentation sur ses réseaux sociaux, dans le style hollywoodien.

Les cinq dernières recrues de Galatasaray - Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica et Juan Mata - se sont présentés arrivant en costume dans des voitures de luxe. En échec au PSG la saison dernière et poussé vers la sortie, Mauro Icardi espère se relancer pour, pourquoi pas, disputer la Coupe du monde à l'automne. Prêté sans option d'achat, l'ancien Intériste sera de retour au PSG à l'issue de son prêt.