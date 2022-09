Mercato: le PSG termine son dégraissage avec le départ officiel d’Icardi à Galatasaray

C’était dans l'air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Mauro Icardi quitte le PSG et part dans le cadre d’un prêt d’un an à Galatasaray. Les Parisiens prendront en charge une grande partie du salaire du buteur.

Le PSG a mis le temps, mais est enfin parvenu à vider entièrement son loft. Après les départs de Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Rafinha en fin de mercato, c’est Mauro Icardi qui quitte la France. Le buteur argentin rejoint ce jeudi, dans le cadre d’un prêt d’un an (assorti d’une option d’achat ?), la Turquie, plus précisément Galatasaray.

Mauro Icardi tease son transfert à Galatasaray © Instagram

Cette opération était dans les airs depuis plusieurs semaines. Sur son compte Instagram, l’Argentin avait en quelque sorte teasé son départ avec une annonce "tic tac", avec les yeux de son tatouage de lion jaune et rouge. Couleurs représentant sa nouvelle formation. Comme annoncé par RMC Sport, pour réussir à faire partir son joueur non inscrit dans la liste pour disputer la Ligue des champions, les Parisiens ont accepté de prendre en charge une partie importante du salaire d’Icardi.

Arrivé au PSG dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter Milan en 2019, Icardi avait pourtant très bien débuté son aventure en France. Surtout lors de ses six premiers mois où il a été fidèle à sa réputation de finisseur redoutable face au but. C’est simple, sur ses cinq premiers matchs de Ligue 1, le joueur de 29 ans avait inscrit quatre buts, dont deux lors du Classique face à l’Olympique de Marseille.

La gloire avant la chute

Mais la suite sera beaucoup moins idyllique. Mis sur le banc de touche durant la majorité des matchs du Final 8 en Ligue des champions, Icardi se montre de moins en moins important dans le jeu. Lors de la saison 2020-2021, l’Argentin inscrit 13 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan loin d’être satisfaisant pour un buteur de cette trempe, arraché à prix d’or aux Intéristes.

L’édition 2021-2022 est synonyme de déchéance pour le buteur. Invisible sur le terrain, Icardi fait beaucoup plus parler de lui pour ses problèmes extra-sportifs avec sa femme Wanda. À cause du flou autour de son couple, l’Argentin manquera même un entrainement à seulement deux jours d’un match de Ligue des champions contre Leipzig.

Le bilan sportif s’en ressent avec 5 réalisations en 30 apparitions. Pas dans les plans de Christophe Galtier qui lui avait montré publiquement le chemin de la sortie, Icardi aura certainement à cœur de montrer en Turquie qu’il n’a rien perdu de son instinct de buteur, lui ayant permis d’être courtisé par les plus grands d’Europe à une certaine époque.