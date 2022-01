Qui est Endrick, ce crack brésilien de 15 ans que les grands d’Europe s’arrachent déjà?

C’est la nouvelle merveille du Brésil. A seulement 15 ans, Endrick s’annonce comme l’un des joueurs les plus doués de sa génération. L’attaquant de Palmeiras, qui vient de marquer les esprits lors de la Copinha de Sao Paulo, est courtisé par les plus grandes écuries européennes. A commencer par le Real Madrid.

Un ado surclassant les jeunes adultes autour de lui. Plus vif, plus technique et tellement plus puissant que ses aînés. Endrick a fait sensation lors de la Copinha 2022, qui vient de s’achever à Sao Paulo, au sud-est du Brésil. L’attaquant de Palmeiras a été élu meilleur joueur de ce tournoi annuel, le plus important du pays dans la catégorie U20. Un événement lors duquel Neymar, Gabriel Jesus, Casimero ou Marquinhos se sont distingués dans le passé. Sauf qu’Endrick n’a que 15 ans!

Avec six buts en sept matchs, le joyau d’1,73m a mené les Verdao jusqu’au trophée, après un carton en finale contre Santos (4-0), lors duquel il a ouvert le score. Sa reprise acrobatique réussie en quarts de finale contre Oeste (5-2) a marqué les esprits. Le geste, instinctif, sublime, réalisé à l’entrée de la surface, a fait le tour de la planète. De quoi assoir un peu plus la réputation du phénomène.

Un pied gauche dévastateur

Né durant l’été 2006, deux semaines après le coup de tête de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde, Endrick Felipe Moreira de Sousa (son nom au complet) est déjà une star dans son pays. Le Brésil ne s’était plus enflammé comme ça pour l’un des surdoués depuis l’éclosion de Neymar à Santos, il y a une dizaine d’années. Surclassé dans toutes les catégories de jeunes, Endrick se balade depuis qu’il est au centre de formation de Palmeiras.

Avec son pied gauche dévastateur, sa faculté à changer de rythme, ses dribbles percutants et son excellente finition (il a inscrit 169 buts lors de ses 175 derniers matchs), le natif de Brasilia (la capitale) crève l’écran. Et contrairement à certains jeunes cracks, il affiche un physique particulièrement développé pour son âge. Même s’il n’est pas très grand, le n°9 dispose d’une carrure imposante et de solides appuis. Malgré les nombreux coups qu’il reçoit, il résiste parfaitement aux duels. A moins de faire faute, difficile de le faire tomber lorsqu’il est lancé balle au pied.

En Une de Marca, le Real Madrid au taquet

Mais Endrick n’est pas qu’un brillant soliste, il sait aussi mettre ses partenaires en valeur grâce à son jeu en une touche et ses remises précises. Un profil complet qui en fait l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération. Et forcément l’un des plus convoités. En Europe, les top clubs le courtisent depuis plusieurs années. Ses récents exploits en Copinha ont encore fait grimper sa cote. Le Real Madrid est au premier rang des prétendants.

Marca a consacré ce mercredi sa Une au phénomène brésilien, en affirmant que le club merengue avait une longueur d’avance sur ses concurrents. Le journal pro-Real estime qu’un deal pourrait se conclure entre 30 et 40 millions d’euros. Il permettrait aux dirigeants du club merengue de verrouiller l’arrivée future d’Endrick, qui ne pourra pas traverser l’Atlantique avant sa majorité (dans deux ans et demi). Comme ils l’avaient fait pour Vinicius Jr (recruté à Flamengo en 2018a) ou Rodrygo (arrivé de Santos en 2019).

Une clause libératoire à 100 millions d’euros?

Mais Palmeiras ne semble pas ok avec ce scénario. D’après les informations de Lance!, le club brésilien, qui devra attendre juillet prochain (à ses 16 ans) pour que sa pépite puisse passer professionnelle, souhaiterait inclure une clause libératoire de près de 100 millions d’euros dans son contrat. Histoire d’éloigner les clubs intéressés durant quelques années. Les dirigeants des Verdao misent sur leurs bonnes relations avec l’entourage d’Endrick, dont le père, Douglas, a été employé au sein du club. L’agent du jeune attaquant a d'ailleurs récemment laissé entendre qu’il n’envisageait pas de quitter son cocon pour l’instant.

Le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea ou les deux Manchester (pour ne citer qu’eux) vont sans doute devoir attendre un peu avant de tenter de concurrencer le Real Madrid dans ce dossier. Le Stade Rennais également. Selon ESPN, le club breton a envoyé des scoots afin de superviser Endrick lors de la Copinha. Ils ont pu mesurer l’effervescence qui entoure les performances du nouveau crack au Brésil. Ce sera d’ailleurs l’enjeu des prochains mois pour le jeune buteur: supporter la pression médiatique et le poids des attentes. Alors qu’il n’a même pas encore débuté sa carrière professionnelle, Endrick compte déjà près de 700.000 abonnés sur Instagram…