PSG: ses duels avec Messi, les conseils de Marquinhos et Ramos… Bitshiabu raconte son quotidien

El Chadaille Bitshiabu a accordé une interview à France Bleu Paris dans laquelle il se confie sur sa progression au PSG. Le défenseur de 16 ans, qui a récemment fait ses débuts professionnels, côtoie tous les jours les stars de l’effectif. Entre les dribbles de Lionel Messi, les consignes de Marquinhos et la bienveillance de Mauricio Pochettino.

Il fait déjà partie de l’histoire du PSG. En entrant en jeu face aux amateurs de l’Entente Feignies Aulnoy, le 19 décembre dernier en 32es de finale de la Coupe de France (0-3), El Chadaille Bitshiabu est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot parisien. A 16 ans, 7 mois et 3 jours. Une belle récompense pour le défenseur central au physique NBA (1,96m), qui est réapparu quelques semaines plus tard lors du 16e de finale à Vannes (0-4). En attendant de faire ses premiers pas en Ligue 1, le natif du Val-de-Marne savoure sa première saison au contact des professionnels. Sous l’œil protecteur de Mauricio Pochettino.

"Le coach ne parle pas beaucoup, mais il observe beaucoup et c'est surtout vers la fin, ou parfois pendant l'entraînement, qu’il te prend à part et qu’il te parle. Mais je sens beaucoup qu’il nous regarde. Pas que moi, mais tous les jeunes aussi (…) Oui, il est chaleureux. Vraiment, on a l’impression que c’est une famille ici", a confié Bitshiabu à France Bleu Paris.

"J’ai pu stopper Messi une fois"

Une famille prestigieuse au sein de laquelle le grand titi côtoie notamment Lionel Messi, ses sept Ballon d’or et ses crochets dévastateurs. "On n'a pas beaucoup, beaucoup de duels, mais j'ai pu le stopper une fois, confie le jeune défenseur, sous contrat jusqu’en 2024. Mais quand même, c'est très, très compliqué. C’est Lionel Messi, quand même!"

En tant que central, Bitshiabu entretient une relation particulière avec le capitaine Marquinhos: "Pour commencer, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans le terrain, déjà. Quand je ne comprends pas un exercice ou que je ne sais pas où me positionner, il sera toujours là pour me dire comment faire. C’est quelqu’un qui va toujours t’encourager, en fait. Il ne va jamais te laisser faire n’importe quoi. Il va toujours te guider, te dire quoi faire, où aller. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup."

"Ramos, c’est un meneur de jeu"

Originaire d’Île-de-France, comme lui, Presnel Kimpembe est également attentif à l’ascension de son jeune partenaire. "Presnel, c'est quelqu'un avec qui je me suis très, très bien entendu. C'est comme mon grand frère et vraiment, je kiffe le lien qu'on a."

Avec Sergio Ramos, en revanche, c’est avant tout professionnel. Mais l’ancien capitaine du Real Madrid (35 ans) distille de précieux conseils à la relève. "Il ne parle pas français encore. Mais je comprends un peu l'anglais et l'espagnol, précise Bitshiabu. Et les peu de fois où j'ai pu être dans son équipe, à l'entrainement, c'était beaucoup plus dans la tactique. Il observe le jeu, il regarde et il dit au bon moment, dans le bon timing, où il faut avancer, s’il faut coulisser, si tu dois prendre sa place quand lui, il sort. Lui, c’est un meneur de jeu".