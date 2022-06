Real: Kroos refuse de prolonger avant de voir son niveau la saison prochaine

Toni Kroos (32 ans), milieu de terrain du Real Madrid, ne souhaite pas prolonger son contrat qui court jusqu’en 2023 tant qu’il ne connaît pas son niveau de la saison prochaine.

Toni Kroos (32 ans) ne veut pas être une charge pour le Real Madrid. Selon la Cadena Ser, le milieu de terrain allemand dispose d’une proposition de prolongation de contrat alors que son bail actuel court jusqu’en 2023. L’ancien joueur du Bayern Munich est en pleine réflexion. Il aimerait attendre de connaître son niveau de performances la saison prochaine avant d’acter son choix. L’Allemand ne souhaite pas être en représentation et poursuivra uniquement s’il estime pouvoir encore évoluer à des sphères très élevées.

Le Real Madrid aurait été surpris par le geste du joueur et l’aurait remercié pour cette honnêteté. Le club lui aurait aussi confié que l’offre de prolongation tenait jusqu’à la fin de saison prochaine. Kroos a rejoint le Real en 2014 contre 25 millions d’euros en provenance du Bayern Munich. Depuis, le champion du monde allemand (2014) a remporté quatre Ligues des champions (2016, 2017, 2018 et 2022) avec le géant espagnol (plus une cinquième avec le Bayern en 2013). Au total, il compte 17 titres avec le Real, dont trois championnats d’Espagne (2017, 2020 et 2022).

La situation de Kroos n’est pas vraiment un frein pour la préparation du Real la saison prochaine. Le club s’est activé avec les arrivées d’Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger combinées aux départs de Marcelo, Gareth Bale et Isco.

Les Merengues travaillent aussi sur les renouvellements de contrat après celui signé par Luka Modric. Celui de Vinicius, étincelant cette saison, est également à l’étude mais les deux parties ne se sont pas encore entendues sur la durée du contrat. Le Real aimerait faire signer un contrat longue durée jusqu’en 2028 à sa jeune star. Mais le Brésilien préfèrerait s’engager pour trois saisons seulement, jusqu’en 2026.