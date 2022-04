Real Madrid: la réponse malicieuse d'Ancelotti à Pochettino qui voit Mbappé rester au PSG

Mauricio Pochettino a affirmé jeudi que Kylian Mbappé avait "100%" de chances de rester au PSG la saison prochaine. Pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, cette déclaration ne doit pas être prise pour argent comptant.

Il n'y croit pas une seconde. À la veille du match contre l'Espanyol qui pourrait acter le sacre du Real Madrid en championnat, Carlo Ancelotti a été invité vendredi à commenter les propos tenus la veille par Mauricio Pochettino sur l'avenir de Kylian Mbappé. L'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a estimé "à 100%" la probabilité que le champion du monde français prolonge son contrat et donc reste au PSG. Tout sourire, alors que la presse espagnole continue d'envoyer l'intéressé à la Maison Blanche pour la saison prochaine, le coach madrilène a fait comprendre qu'il ne fallait pas se fier à cette déclaration.

"Les entraîneurs en conférence de presse ne peuvent pas dire toute la vérité, c'est tout à fait normal", a déclaré Carlo Ancelotti. Avant d'évacuer rapidement le sujet, estimant que l'attention devait d'abord se porter sur les prochaines échéances sportives, à savoir l'obtention du titre en Liga et la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (en direct sur RMC Sport 1).

"Les supporters madrilènes pensent à deux choses: gagner demain et mercredi. C'est ce à quoi ils pensent tous. Nous, qui sommes madridistas, pensons à cela", a conclu Ancelotti.

Pochettino: "Mon sentiment aujourd'hui"

Pochettino, jeudi, a précisé que son avis sur le futur de Mbappé était simplement motivé par son ressenti: "C'est mon sentiment aujourd'hui, ce que je perçois aujourd'hui. C'est ce que je peux dire à présent. Bien sûr, c'est du football et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais à la question qu'on me pose sur ce que je pense aujourd'hui, c'est ma réponse".