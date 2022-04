PSG: Mbappé, Pochettino, Leonardo... les dossiers chauds pour les semaines à venir

Après l'officialisation de son 10e titre de champion de France samedi contre Lens (1-1), le PSG s'attend à vivre un été agité, avec plusieurs dossiers chauds à gérer, notamment l'avenir de Kylian Mbappé et de Mauricio Pochettino.

Si le PSG a pu savourer samedi l'acquisition de son 10e titre de champion de France ce week-end contre Lens (1-1), les semaines qui arrivent s'annoncent décisives à tous les étages. Après un cru 2021-2022 marqué par la désillusion en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, le club va devoir gérer plusieurs dossiers chauds.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

C'est le dossier prioritaire de cette fin de saison pour le club de la capitale. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va-t-il prolonger ou partir libre, peut-être au Real Madrid, où il est la priorité numéro un pour le mercato estival ? Chaque sortie publique, chaque mot et chaque attitude sont scrutés à la loupe. S'il assure que "rien à changé" après le titre de champion de France, l'ancien monégasque (23 ans) est dans toutes les têtes, y compris celle de Leonardo.

Après le nul face à Lens, le directeur sportif a confirmé au micro de Canal+ la tenue de discussions avec sa famille à Doha. "On se rencontre. Kylian est encore dans une réflexion, je pense qu’il réfléchit, il y a une possibilité qu’il reste mais je pense qu’il est dans une réflexion. Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout." Interrogé sur l’intérêt du géant espagnol par les médias italiens, 'Leo' a répondu avec humour : "À Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Mbappé va signer au Real… Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça."

Pochettino sur le départ

Après l'échec continental face au Real, plus grand-monde ne croit au maintien de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Régulièrement sifflé par les ultras lors de l'annonce de la composition d'équipe, le coach argentin, arrivé le 2 janvier 2021, reste sur un bilan plutôt mitigé malgré trois trophées (Ligue 1 cette année, Trophée des champions et Coupe de France l'an dernier). Leonardo a rappelé qu'il a encore "un an de contrat", sans pour autant affirmer quoi que ce soit.

"C'est vrai que c'est une saison lourde (...) On va parler pour clarifier des situations. C'est un discours général, on va parler avec tout le monde". Si Zinédine Zidane a été cité quelques temps, Antonio Conte ne serait pas contre un avenir au PSG, rapporte Le Parisien. Selon le quotidien régional, l’ancien sélectionneur de l’Italie a fait part de ses envies aux salariés du Camp des Loges et à des émissaires du Qatar.

Un effectif à recomposer

Si l'avenir de Kylian Mbappé pourrait conditionner beaucoup de choses concernant l'effectif parisien, quelques joueurs pourraient plier bagage, notamment certains gros salaires. Si Neymar ou Messi ne devraient pas quitter le navire, une dizaine de Parisiens sont concernés, à l'image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou Mauro Icardi. En parallèle, il faudra clarifier la situation autour des gardiens de but, puisque la cohabitation entre Navas et Donnarumma a connu quelques remous cette saison.

Dans un entretien pour la télévision italienne, Leonardo a voulu éclaircir le débat. "La situation est claire depuis le début, explique-t-il au micro de Sky Sport. Nous avions en Navas un gardien qui se débrouillait très bien et nous étions très heureux. Donnarumma est devenu l'un des gardiens les plus forts du monde, c'était une opération à faire malgré la présence de Navas. Il faut les gérer et nous avons essayé de donner du rythme et de la continuité à tous les deux, souffle-t-il. Ils savent tout clairement: le moment venu, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision. S'il y en a une bonne pour tout le monde, nous la considérerons."

La direction également en danger ?

Critiquée par une frange de supporters ces dernières semaines, dont certains avaient tagué le Camp des Loges et le Parc des Princes après l'élimination en Ligue des champions, la direction du PSG va-t-elle être chamboulée ? Annoncé sur la sellette, Leonardo a déclaré avoir "l'énergie et l'envie" de continuer à son poste de directeur sportif la saison prochaine. "Moi j'ai toujours envie, honnêtement l'énergie et l'envie ne manquent pas", a lancé au micro de Canal+ Décalé le dirigeant parisien, revenu à la tête du secteur sportif en 2019, six ans après son premier mandat (2011-2013).

Il a même fait son mea culpa en direct. "J'ai commis des erreurs. Si tu fais des choix, ça peut influencer le résultat... Des erreurs en général, ça peut être le recrutement, ça peut être la gestion, mon comportement, je parle de moi comme je parle de tout le monde. Chacun a son influence dans une saison, on doit assumer." Absent du Parc des Princes samedi et proche du cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être protégé, comme annoncé par L'Équipe, même si rien n'est acté.