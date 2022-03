Real: oublié sur le banc, Eden Hazard veut aller au bout de son contrat

Dans une interview accordée au quotidien belge Het Laatste Nieuws, le petit frère d’Eden Hazard laisse entendre que le Merengue souhaite aller au bout de son contrat avec le Real Madrid.

Kylian Hazard lâche un indice sur l’avenir de son grand frère. Dans une interview accordée au journal belge Het Laatste Nieuws, l’actuel joueur du RWD Molenbeek, en deuxième division belge, s’est attardé sur l’avenir d’Eden Hazard. A en croire les propos de son petit frère, l’ancien joueur de Chelsea, engagé jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, a de grandes chances d’aller jusqu’au bout de son contrat.

"Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien. Il a un contrat jusqu’en 2024 et je pense qu’il attendra jusque-là, a indiqué Kylian Hazard. Peut-être qu’Eden joue un peu moins maintenant et que l’équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu’il est un bon remplaçant."

En grande difficulté depuis son arrivée au Real

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 contre un chèque de 115 millions d’euros, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale espagnole, la faute à de nombreuses blessures. En deux ans et demi, l’attaquant des Diables Rouges n’a disputé que 65 matchs avec la Casa Blanca, pour seulement six buts et dix passes décisives.

Lors du dernier mercato hivernal, Eden Hazard a notamment été annoncé partant pour Newcastle. En janvier, El Nacional affirmait que les Magpies avaient proposé 40 millions d’euros au Real Madrid pour s’attacher les services du Belge. Mais Eden Hazard aurait à l’époque refusé de rejoindre le club anglais.