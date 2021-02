Real: Zidane refuse de choisir entre Haaland et Mbappé

Zinedine Zidane n'a pas souhaité révéler ce vendredi qui de Kylian Mbappé ou Erling Haaland il préférait. L'entraîneur du Real Madrid en a aussi profité pour faire l'éloge des deux nouveaux prodiges du football européen.

On reconnait bien là toute la diplomatie de Zinedine Zidane, pas vraiment désireux de se mouiller. Interrogé sur les récentes performances de Kylian Mbappé et Erling Haaland, l'entraîneur du Real s'est montré particulièrement élogieux ce vendredi face à la presse.

"Mbappé et Haaland sont très bons. Comme le sont Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, a commenté le technicien français à la veille du déplacement à Valladolid. Ils sont plus jeunes. Ils incarnent le présent et l’avenir."

Zidane: "Deux joueurs du présent et du futur"

Régulièrement annoncés comme les deux cibles privilégiées du club merengue lors des prochains mercao estivaux, Kylian Mbappé et Erling Haaland impressionnent tous les observateurs. Zinedine Zidane a refusé d'insister sur l'un ou l'autre des deux attaquants ou même de donner sa préférence.

"Ce que j’aime, c’est regarder le football et les bons joueurs. Ce sont deux joueurs du présent et du futur, a encore rappelé le champion du monde 1998. Voilà. Je ne vais pas répondre à ça (lequel des deux il préfère). Chacun a ses préférences. L’important c’est que les gens, dont moi, voit des jeunes footballeurs faire de bonnes choses sur le terrain."

Zidane a "pris du plaisir" avec Mbappé contre le Barça

Face à l'instance des journalistes et notamment des médias français, lui rappelant notamment les échanges par voie de presse avec Kylian Mbappé, "Zizou" a encore une fois botté en touche en se concentrant sur son triplé face à Barcelone (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Sur la prestation qu'il a faite la dernière fois, je pense que tout le monde en parlé, a encore indiqué Zinedine Zidane. Cela ne surprend personne. J'ai pris du plaisir à voir ce qu'il a fait parce que l'on se connait déjà. C'est bien pour le football. J'ai regardé le match comme un supporter et j'ai pris du plaisir à voir de beaux gestes. Le reste on ne va pas en parler. Je vais le redire pour que cela soit clair pour tout le monde. Le plus important c'est ce que va faire le Real samedi lors d'un match important. Le reste on le regarde avec beaucoup d'attention et de plaisir."

