PSG: Mbappé pas encore comparable à Messi ou Cristiano Ronaldo pour Kombouaré

Passé en conférence de presse jeudi avant la réception de l'OM samedi (17h), Antoine Kombouaré a demandé un peu de mesure après le triplé de Kylian Mbappé face au Barça. Pour l'entraîneur du FC Nantes, l'attaquant parisien ne peut pas encore établir la comparaison avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé est peut-être entré dans une nouvelle dimension. Auteur d’un triplé face au FC Barcelone mardi lors de la victoire du PSG (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions, l’attaquant parisien a émerveillé le monde du football.

"Il ne faut pas le comparer avec Messi et Cristiano Ronaldo"

Avec un tel succès, le PSG a toutes les chances de se qualifier selon les statistiques. Mais l’histoire récente a déjà prouvé le contraire, notamment entre le PSG et le Barça. Passé en conférence de presse ce jeudi avant un match de Ligue 1 samedi (17h) entre Nantes et l'OM, Antoine Kombouaré a nuancé l’emballement général.

“Il faut faire attention: avec les médias quand ce n’est pas bon, c’est très mauvais et quand c’est bon, on dit que c’est exceptionnel. J’ai vu un gros match du PSG, gagner 4-1 c’est fantastique mais avec ce qu’ils ont subi ces derniers temps dont la remontada, ils sont bien conscients que c’est loin d’être fini, a rappelé Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur du PSG. Ce qui compte, c’est de se qualifier. Ils ont appris de leurs erreurs j’espère.”

L’entraîneur du FC Nantes, qui a commencé dimanche dernier son mandat par une première victoire à Angers (3-1), en a profité aussi pour prendre un peu de recul par rapport à l’exploit de Kylian Mbappé. “Cela fait un petit moment que ces jeunes joueurs comme Mbappé ou Haaland performent. Prendre la place de Messi ou Cristiano Ronaldo? Si vous regardez leurs performances, ils sont toujours là. J’en entendais certains se demander si Mbappé est à cette table-là. Non, Mbappé est un joueur exceptionnel, fantastique mais il est jeune. Quand il aura un Ballon d’Or ou trois, on pourra discuter. Mais il ne faut pas comparer avec Messi et Ronaldo.”