Red Star: Beye confirmé comme entraîneur

Le Red Star (National) a décidé de confirmer jusqu’à la fin de la saison Habib Beye dans ses fonctions d’entraîneur. L’ancien défenseur de l'OM assurait l’intérim depuis l’éviction de Vincent Bordot.

Pas encore diplômé, déjà numéro un. Habib Beye a été confirmé ce mercredi dans ses fonctions d’entraîneur du Red Star alors qu’il assurait l’intérim depuis le mois de septembre et l’éviction de Vincent Bordot. L’ancien défenseur de Marseille avait intégré le staff du club francilien en début de saison, tout en passant son BEPF (Brevet d'entraîneur de football professionnel). Toujours en formation, il ne dispose pas du diplôme requis pour prendre place sur le banc. Le club va donc payer une amende à chaque match.

Les dirigeants franciliens ont été convaincus par les méthodes de Beye dans le jeu et auprès des joueurs. Depuis sa nomination, le Red Star a décroché deux victoires et une qualification en Coupe de France (pour un nul et une défaite) et pointe à la 10e place de National.

"En quelques semaines, Habib a su impulser une dynamique positive au sein du groupe, d’ores et déjà concrétisée par des résultats, a déclaré Patrice Haddad, président du Red Star, dans un communiqué. Sa contribution s’inscrit parfaitement dans la vision que je porte."

"Le groupe a été extraordinaire", salue Beye

Le club avait étudié plusieurs pistes, sans finalement en retenir aucune. Cette nomination pourrait impacter (arrêter?) ses interventions à Canal+ où il officie comme consultant.

"Depuis le début de mon intérim le groupe a été extraordinaire dans son investissement au quotidien, a déclaré Habib Beye. L’aventure humaine que nous avons construite avec l’ensemble des joueurs et du staff a joué dans ma décision. Le travail effectué par le Président Patrice Haddad, à la tête du Red Star depuis treize ans, et la façon dont le club continue de se structurer jour après jour, m’ont aujourd’hui conforté dans mon choix de poursuivre l’aventure."