Mercato en direct: Alexander Isak, le plan B du Barça en cas d'échec avec Haaland

Si le FC Barcelone est ambitieux sur le marché des transferts, il est limité dans ses manoeuvres sur le plan financier. Si le Barça rêve de frapper un grand coup en recrutant le crack norvégien de Dortmund Erling Haaland l'été prochain, l’opération, très coûteuse, pourrait avorter. Selon la Cadena Ser, la direction catalane réfléchit donc à un plan B et a déjà coché un nom, celui du Suédois Alexander Isak. Très en vue à l’Euro avec la Suède, l’attaquant de la Real Sociedad a certes peu marqué cette saison (seulement un but en Ligue Europa) mais ses qualités, son âge (22 ans) et son bilan avec le club basque (34 buts en 96 apparitions) séduisent les dirigeants blaugrana. Lesquels ont surtout noté que sa valeur (40 millions d’euros selon Transfemarkt) est nettement moins élevée que celle d’Haaland. Toutes les dernières infos et rumeurs transferts de ces derniers jours sont par ici.